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Innovasystem подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Innovasystem объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу продуктов компании Innovasystem на: Postgres Pro Enterprise (сертифицированная версия) 17, 18; Postgres Pro Standard 17, 18; Postgres Pro Certified 17, 18

Среди продуктов, совместимость которых, подтверждается сертификатом: компьютерная лабораторно-информационная система ЛИС Innovasystem по ТУ 9443-001-09142523-2015; информационная система для цифровизации деятельности микробиологических лабораторий «МикроНова» (MicroNova).

ЛИС Innovasystem – современное средство автоматизации, открывающее широкие возможности управления клинико-диагностическими лабораториями, оптимизации их работы, контроля процессов и обеспечения качества исследований. интеграционные модули (внешние системы, МИС, анализаторы, федеральные информационные системами); управление потоками; биоархив, склад; статистика, аналитика, отчетность; контроль качества; веб-интерфейс, личный кабинет, Cito-монитор; индивидуальное штрихкодирование.

мЛИС MicroNova — отечественное ПО компании Innovasystem для микробиологических лабораторий. Охват полного цикла лаборатории от направления до обмена результатами и СЭМД с выгрузкой на «Госуслуги». Интеграция с МИС/ЭМК/ЛК.

Централизованное подключение инфекционных лабораторий к единой мЛИС MicroNova обеспечивает автоматическое формирование единой региональной системы эпидемиологического мониторинга с возможностью контроля выявления патогенов, вспышек ИСМП, распространения устойчивых штаммов микроорганизмов и развития антибиотикорезистентности.

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MicroNova поддерживает QR-коды, работу с анализаторами, фотофиксацию, учет инкубации, автоназначение работ, антибиотиков, генов, пакетную работу со средами/пробами. Результаты для врача: предварительные, тревожные, отбор данных. Модули: контроль качества, биоархив, музейные штаммы, санитарная бактериология. Встроенные инструменты аналитики: аналитическая BI-система, мониторы контроля, эпидемиологический мониторинг, интерактивные отчеты (фиксированные, конструктор). Автоподготовка выгрузки для AMR-cloud, WhoNet, референс-центров. Работа с любого устройства без установки ПО, удалённый доступ, телемедицина, 2 мнение.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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