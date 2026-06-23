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«ЕвроХим» рассчитывает вывести на рынок российскую альтернативу зарубежным системам технологического моделирования

«ЕвроХим» совместно с партнерами по консорциуму, объединяющему четыре крупные промышленные компании, создает отечественную платформу технологического моделирования – программное решение, способное стать альтернативой зарубежным системам, которые многие годы использовались при проектировании и эксплуатации производств. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Технологическое моделирование – один из наиболее сложных классов промышленного программного обеспечения. Именно такие системы позволяют инженерам создавать цифровые модели производств, рассчитывать материальные и тепловые балансы, анализировать работу оборудования, проверять различные технологические сценарии еще до их внедрения и принимать решения, влияющие на эффективность, надежность и безопасность производства. До недавнего времени российские предприятия были практически полностью зависимы от иностранных решений этого класса.

Разработка получила статус особо значимого проекта Минпромторга России и реализуется в рамках индустриального центра компетенций «Химия и фармацевтика», который возглавляет «ЕвроХим».

Результаты очередного этапа проекта были представлены председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Основной темой обсуждения стала не столько сама разработка, сколько ее практическое применение – то, как отечественная платформа будет использоваться для решения реальных производственных задач.

Одним из первых таких примеров стала программа мониторинга и прогнозирования состояния каталитических систем (МКС). Пилотный проект реализуется на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад». После успешного завершения этапа тестирования разрабатываемого продукта на локальном технологическом агрегате, во второй половине 2026 г. команда проекта приступает к созданию решения для всего цеха «Аммиак». Для каждого из семи катализаторов будут разработаны прогнозные модели, позволяющие оценивать остаточный срок эксплуатации. В результате предприятие сможет не только точнее прогнозировать сроки замены катализаторов, но и выбирать оптимальные режимы работы оборудования с учетом производственного плана или даты планового останова. Первое полностью рабочее решение в «ЕвроХиме» планируется представить уже в октябре 2026 г. А в 2027 г. «ЕвроХим» планирует начать перевод МКС на разрабатываемую отечественную платформу для технологического моделирования.

Однако МКС – лишь один из сценариев применения новой платформы. Параллельно с развитием прикладных сервисов команда продолжает создавать полноценную отечественную систему технологического моделирования. За последние девять месяцев платформа заметно расширила инженерные возможности и сегодня позволяет моделировать значительно более широкий круг химико-технологических процессов.

В системе появились четыре новых термодинамических пакета, реализованы гидравлические расчеты колонного оборудования и трубопроводов, детальное моделирование теплообменников, трехфазных сепараторов, абсорберов, экстракторов и детандеров. Существенно расширены возможности моделирования колонных процессов, появились оптимизатор технологических схем, инструменты анализа фазового равновесия, обратных расчетов оборудования, библиотека инженерных утилит и другие специализированные модули. По сути, платформа постепенно превращается в полнофункциональное инженерное решение, способное закрывать широкий спектр задач химического производства.

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Одновременно развивалась и цифровая среда вокруг продукта. В платформе появились централизованное администрирование, управление лицензиями, механизмы аутентификации пользователей, конструктор отчетов, интерпретатор скриптов, инструменты мониторинга работоспособности и другие сервисы, необходимые для эксплуатации решения в промышленном контуре предприятия.

Следующий этап проекта – передача платформы в опытно-промышленную эксплуатацию после завершения приемочных испытаний. Для отрасли это означает появление конкурентноспособного отечественного инженерного программного продукта высокого класса, созданного с учетом современных требований к архитектуре, производительности и масштабируемости.

При этом разработчики рассматривают опытно-промышленную эксплуатацию не как завершение проекта, а как начало нового этапа. В планах на 2027 и 2028 гг. – развитие специализированных отраслевых модулей, расширение библиотек оборудования и термодинамических пакетов, а также создание прикладных инструментов для решения конкретных производственных задач предприятий.

По мнению участников проекта, именно такой подход позволит сформировать вокруг платформы профессиональную экосистему и вывести на рынок не просто отечественную замену зарубежному программному обеспечению, а самостоятельный конкурентоспособный продукт, который сможет развиваться вместе с потребностями российской химической промышленности и в перспективе будет востребован на рынке стран СНГ.

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