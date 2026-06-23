«ДоксВижн» и «Гигант Компьютерные системы» объявляют о старте партнерства

ИТ-компания «Гигант Компьютерные системы» стала авторизованным партнером «ДоксВижн» – вендора платформы Docsvision для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Компании начинают сотрудничество в области продаж, внедрения и технической поддержки систем электронного документооборота, электронных архивов и решений для автоматизации бизнес-процессов на платформе Docsvision. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

«Партнерское сообщество Docsvision объединяет более 50 компаний-интеграторов из различных регионов России и нескольких стран СНГ. У каждого из наших партнеров есть свой уникальный проектный опыт и набор компетенций, в том числе отраслевых и технологических. Мы рады, что к нашему сообществу присоединяется «Гигант Компьютерные системы» – не просто заметный игрок, входящий в топ-200 российских ИТ-компаний, но и команда с мощной экспертизой в аппаратных системах, ИТ-инфраструктуре и отечественном инфраструктурном ПО», – сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора компании «ДоксВижн».

Ключевые направления деятельности «Гигант Компьютерные системы» – услуги системной интеграции, комплексные решения для защиты данных и инфраструктуры, производство и поставки компьютерной техники, в том числе включенной в реестр Минцифры России.

«Сотрудничество с «ДоксВижн» открывает новые перспективы в развитии нашего направления по автоматизации бизнес-процессов. Нашим заказчикам нужен комплексный подход к решению возникающих перед ними задач: не только вычислительные мощности и системы хранения, но и зрелые корпоративные информационные системы и современные инструменты автоматизации процессов. Внедрение Docsvision становится особенно актуальным при переходе на отечественные СЭД и КЭДО. Объединив нашу экспертизу в построении ИТ-ландшафта с технологиями Docsvision, мы сможем предлагать рынку действительно законченные решения – от сервера до интерфейса конечного пользователя», – сказал Андрей Каплин, руководитель направления инфраструктурного ПО компании «Гигант Компьютерные системы».

На первом этапе сотрудничества команда «ДоксВижн» проведет обучение для специалистов «Гигант Компьютерные системы». В программу обучения войдут курсы по администрированию и настройке решений на базе Docsvision.

В рамках партнерской программы «ДоксВижн» предоставляет техническую, информационную и маркетинговую поддержку компаниям, ведущим продажи и внедрения решений на платформе Docsvision. Кроме того, вместе с партнерами вендор реализует программу совместной разработки, включающую создание на базе Docsvision новых программных продуктов.