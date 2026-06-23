Разделы

Интернет E-commerce
|

Банк России включил «дочку» Web3 Tech в реестр ОИС по выпуску ЦФА

АО «Волтари», дочерняя компания ГК Web3 Tech, российского разработчика корпоративных блокчейн-решений и провайдера web3-сервисов, включена в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Такое решение Банк России принял 18 июня 2026 г. Включение в реестр укрепляет позиции вендора и дает компании юридическое право выпускать ЦФА для корпоративного сектора. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

Получение статуса ОИС стало первым шагом в стратегии Web3 Tech по выходу в новую нишу и созданию независимой, равноудаленной от крупных финансовых структур платформы для работы с ЦФА.

Такой подход позволит привести на рынок тех игроков традиционного финансового рынка (в частности, брокеров и фондов), которые по ряду причин не могут сотрудничать с текущими финансовыми институтами. В перспективе платформа может стать медиатором на институциональном рынке цифровых активов, обеспечивая взаимодействие между различными операторами информационных систем и публичными блокчейнами.

Благодаря накопленной рыночной экспертизе Web3 Tech и готовой технологической платформе процедура аудита ЦБ и регистрации в реестре прошла в сжатые сроки – всего за четыре месяца. В ближайшее после включения в реестр время ОИС АО «Волтари» запустит выпуск цифровых финансовых активов в форме денежных требований с использованием приватного блокчейна. Клиентам будут доступны личные кабинеты инвестора и эмитента.

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

На втором этапе компания намерена получить статус цифрового депозитария после того, как Банк России определит правила получения такой лицензии. В планах вендора также расширение продуктовой линейки и технологическое развитие площадки под новые инструменты – запуск ЦФА на драгоценные металлы, иностранные цифровые инструменты, выпуск ЦФА в публичных блокчейнах и ЦФА, обеспеченные криптовалютами. Эти планы синхронизированы с ожидаемым в 2026 г. вступлением в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах».

«Включение в реестр позволяет нам расширить нашу деятельность в качестве вендора, выйти в новую нишу и предложить рынку независимое технологическое решение, не аффилированное с текущими финансовыми институтами. Мы рассчитываем, что появление такой площадки способствует выходу на рынок новых игроков и ускорит запуск продуктов на базе технологий распределенного реестра и публичных блокчейнов. Полученный статус также подтверждает надежность и безопасность нашей ИТ-инфраструктуры, что особенно важно для корпоративных клиентов», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Договор с интеллектом: ИИ выходит на новый уровень в работе с документами

Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще