Разделы

Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

Автономный грузовик впервые в России совершил 700-километровую поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека

Роботрак — грузовой автономный автомобиль «Яндекса» — совершил заезд из Москвы в Санкт-Петербург полностью в автономном режиме, без какого-либо вмешательства человека. Тягач ехал с прицепом, а маршрут проходил по трассе М-11 «Нева» — его общая протяженность составила около 700 км. Водитель-испытатель находился в кресле, но не участвовал в управлении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поездку снимали камеры, расположенные снаружи роботрака и в салоне. «Яндекс» опубликовал два видео с камер: 8-часовую полную запись без склеек и короткий ролик с ключевыми моментами.

На протяжении всего пути роботрак вела система управления на базе ИИ, разработкой которой занимается команда автономного транспорта и роботов «Яндекса». Под контролем системы грузовик опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонтных работ и миновал пункты взимания платы. Единственная остановка была плановой — регламент предписывал водителю-испытателю сделать перерыв и отдохнуть.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

М-11 — скоростная трасса с плотным потоком машин, поэтому маневры на скорости около 90 км/ч, с которой двигается роботрак, требуют точного расчета. Искусственный интеллект «Яндекса» анализирует скорость и траектории автомобилей вокруг, прогнозирует их поведение и выбирает момент для маневра с учетом тормозного пути груженого тягача.

«Яндекс» ведет разработку систем автономного управления с 2017 г. Грузовики компании уже выполняют коммерческие перевозки для российских ритейлеров и логистических компаний по трассам М-4, М-11 и ЦКАД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Пошли в рост цены на давно забытую оперативную память. За квартал она подорожала на 60%

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

Неожиданный эффект кризиса. Дорогущие материнские платы продают с бешеными скидками – их почти перестали покупать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще