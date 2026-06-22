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Wildberries запускает продажу услуг по установке и обслуживанию техники

Wildberries (входит в группу RWB) запускает в тестовом режиме новый раздел услуг по установке, настройке и обслуживанию бытовой техники и электроники. Теперь покупатели смогут не только приобрести необходимые товары, но и заказать сопутствующие сервисы для их подключения и эксплуатации непосредственно на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

На первом этапе пользователям из Москвы будет доступна покупка электронных сертификатов на услуги установки и обслуживания техники. После покупки сертификата клиент сможет активировать его и согласовать дату и время выполнения работ с конкретным партнерским сервис-центром.

«Мы продолжаем развивать экосистему сервисов Wildberries, делая процесс покупки максимально удобным для наших клиентов. Запуск услуг по установке и обслуживанию техники позволит покупателям решать все связанные с приобретением техники задачи в одном месте, экономя время и получая качественный сервис от проверенных специалистов. Пользователям на старте будут доступны услуги с фиксированным перечнем работ и заранее известной стоимостью. Такой подход обеспечивает прозрачность условий и позволяет клиентам заранее понимать объем и стоимость оказываемых услуг», — сказал руководитель направления развития коммерческих проектов и продуктов RWB Иван Осипов.

В дальнейших планах компании — расширение географии проекта и увеличение перечня доступных услуг.

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