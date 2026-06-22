Verme вывела на рынок WFM-систему для промышленных предприятий

Компания Verme, разработчик решений для повышения производительности линейного персонала, разработала WFM-систему, ориентированную на промышленный сектор. Решение реализовано с глубоким пониманием производственных процессов и помогает предприятиям снижать себестоимость единицы продукции за счет более точного бюджетирования и планирования штатного и внештатного персонала. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

На многих промышленных предприятиях персонал по-прежнему планируется вручную, без оцифрованной модели нагрузки. При этом нередко начальники смен запрашивают дополнительные ресурсы, а руководство завода не имеет средства проверки целесообразности увеличения бюджета. В результате компании сталкиваются с избыточными затратами на фонд оплаты труда – как из-за переработок штатных сотрудников, так и избыточных часов внешнего персонала.

Решение Verme позволяет рассчитать, сколько часов должно быть затрачено, с учетом регламентов, плана производства и дополнительных работ, сопоставить эту величину с фактически отработанными человеко-часами и увидеть дельту, которая расходуется необоснованно. На основе этих данных предприятие может скорректировать нагрузку и бюджеты между участками и сменами, а также сократить заказ на внешний персонал. Благодаря этому тот же объем работ будет выполняться с меньшими трудозатратами и без потери объема производства.

Система рассчитывает необходимое количество сотрудников нужной квалификации под плановые объемы производства, учитывает индивидуальную доступность работников и автоматически формирует график по участкам и типам работ. В случае использования внешнего персонала система рассчитывает бюджеты и планирует графики для разных видов рабочей силы с учетом их квалификации и допусков.

Более того, фактический учет персонала по производственным линиям и площадкам позволяет строить точную аналитику по разбивке себестоимости продукции для финансового директора компании.

«Производство устроено иначе, чем розница, где WFM-системы давно прижились. У промышленных предприятий, как правило, нет проблем с внутренней дисциплиной или фискальным учетом, штат достаточно укомплектован, а сотрудники выходят по стабильному графику. Тем не менее скрытые потери в планировании персонала в этом секторе тоже есть и немалые. Иногда нам удавалось находить до 9% необоснованных затрат на ФОТ, а в пересчете на годовой бюджет производственной компании, это серьезная экономия. Поэтому необходим инструмент, который позволит выстраивать точную модель нагрузки на персонал, находить необоснованные производственные потери и сокращать их», – сказал Дмитрий Филимонов, директор по консалтингу Verme.