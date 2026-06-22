В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700»

Группа компаний «Аэромакс» сообщает о завершении этапа эскизно-технического проекта беспилотной авиационной системы вертолетного типа «Аэромакс В-700». Завершение этапа означает переход программы к следующей стадии – разработке конструкторской документации для изготовления опытного образца. В ходе этого этапа были сформированы окончательные технические решения, определены конфигурация и характеристики в том числе бортовых систем. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

«Аэромакс В-700» относится к тяжелому классу беспилотных вертолетов и предназначен прежде всего для автономной транспортировки грузов в районах со слабо развитой инфраструктурой. Полезная нагрузка системы составляет 700 кг, дальность полета – до 480 км, крейсерская скорость – 200 км/ч, максимальная взлетная масса – 3,6 тыс. кг. Беспилотная система также предусматривает наличие технического зрения и построения оптимального маршрута в обход препятствий.

В числе потенциальных заказчиков компания рассматривает государственные структуры, региональные власти, компании ТЭК, логистических операторов и крупный бизнес, работающий в отдаленных районах Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Машина также может быть востребована операторами беспилотных систем, специализирующимися на грузовых перевозках, мониторинге, поисково-спасательных работах и аэроработах в труднодоступных регионах. В настоящий момент ГК «Аэромакс» прорабатывает с потенциальными компаниями соглашения о намерениях по приобретению данной БАС.

В России завершен этап эскизно-технического проекта тяжелого беспилотного вертолета «Аэромакс В-700»

С 2027 по 2028 гг. по проекту запланирован цикл заводских и сертификационных испытаний, а получение сертификата типа намечено на апрель 2029 г. в соответствии с действующим соглашением с Минпромторгом России.