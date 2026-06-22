В Подмосковье оценку работы НКО перевели в «цифру»

На регпортале запущена новая услуга, в рамках которой социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут официально подтвердить качество оказываемой ими помощи в сфере социальной защиты населения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация государственных услуг – это не только про удобство, но и про прозрачность. Благодаря переводу услуги по оценке качества работы НКО в электронный вид у нас появился инструмент, который помогает жителям региона быстро находить проверенные организации, оказывающие реальную социальную поддержку. А для самих некоммерческих структур – это возможность официально подтвердить свою репутацию и привлечь больше доверия от общества», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Оценка качества оказания СОНКО общественно полезных услуг в сфере социальной защиты» доступна в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Другое». Ею могут воспользоваться социально ориентированные некоммерческие организации Московской области, желающие официально подтвердить качество оказываемых общественно полезных услуг в сфере социальной защиты населения.

Чтобы получить заключение о соответствии качества оказываемых услуг, социально ориентированная некоммерческая организация должна быть зарегистрирована как юридическое лицо, оказывать общественно полезные услуги в сфере социальной защиты населения Московской области, а также не состоять в реестре недобросовестных поставщиков и не иметь обоснованных жалоб от получателей услуг за последние два года.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, прикрепить необходимые документы и заполнить электронную форму. Результат будет доступен личном кабинете заявителя в течение 12 рабочих дней.