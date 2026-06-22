Турция и Италия или Сочи и Крым — где россияне хотели бы провести идеальный отпуск

Четверо из 10 россиян уверены, что отпуск лучше проводить в родной стране, трое из 10 отдают предпочтение зарубежным направлениям. В опросах SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

40% россиян считают лучшим вариантом отпуска отдых в России, 31% отдает предпочтение зарубежным поездкам, а 29% не могут определиться.

Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм (43% против 37% соответственно), тогда как россиянки чуть чаще называют зарубежный (32% против 30% среди мужчин).

Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 34%, отдых в России — 35%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 30%, а 41—42% — за внутренний туризм.

Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.

За последние четыре года Испания и ОАЭ стали менее популярными зарубежными направлениями, зато заметно вырос интерес к Китаю.

В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха остаются Сочи и Адлер — 9%, впрочем, в 2022 г. поклонников у них было больше (13%). Еще 9% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 549. Время проведения: 27 мая — 16 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3 тыс. респондентов