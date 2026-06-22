«Точка Банк» обновил сервис «Финлид»

Сервис «Финлид» «Точка Банка» упрощает ведение бухгалтерии для любых компаний на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН). Сервис одинаково подходит как аутсорс-бухгалтерам, так и штатным специалистам. Новый инструмент – разметка операций – ускоряет работу бухгалтеров, за счёт переноса данных в удобный табличный интерфейс. Об этом CNews сообщил представитель «Точка Банка».

Решение даёт возможность менять разметку, не открывая каждую операцию по отдельности. Это особенно удобно, когда бухгалтер работает с большим количеством компаний на странице и видит все операции разом. Из интерфейса можно пополнить единый налоговый счёт (ЕНС) на нужную сумму, причём значение сразу выводится для конкретной компании. Теперь разметка гибкая и наглядная, что незаменимо для крупных клиентов с большим объёмом операций. Все действия с разметкой АУСН ведутся прямо в «Финлиде» без лишних согласований: бухгалтеру не нужен доступ руководителя, нет потребности обращаться в банк и вводить SMS.

От корректного ведения разметки зависит точная сумма налоговых отчислений. Переплаты по налогам оборачиваются для бизнеса дополнительными расходами, недоплаты – штрафами со стороны контролирующих органов.

АУСН – экспериментальный и динамично развивающийся налоговый режим, который не требует подачи налоговых деклараций, но создаёт нагрузку на бухгалтеров. Банк автоматически размечает операции по рекомендациям ФНС, а финансовый специалист контролирует корректность разметки и при необходимости вносит изменения. На основании этих данных налоговый орган самостоятельно рассчитывает сумму налога и уведомляет об этом налогоплательщика. Сам налог списывается с ЕНС автоматически.

«Одним из самых востребованных режимов после налоговой реформы мы видим именно АУСН. Многие предприниматели с оборотом от 20 до 60 млн руб. в 2026 г. рассматривают этот режим как возможность законно снизить налоговую нагрузку. Дело в том, что на АУСН не надо платить НДС, и некоторым компаниям переход с УСН становится экономически более выгодным. Но есть и обратная сторона: если компания перешла на АУСН, добровольно вернуться на другую систему налогообложения можно только с нового года и по истечении 12 месяцев. Вcё это способствует росту нагрузки на бухгалтеров. Поэтому при развитии сервиса нам было важно убрать как можно больше ручных операций – в разметке автоматизация помогает кратно сэкономить время до нескольких часов в день. Мы в первую очередь уделили внимание удобству работы: вся информация по клиентам собрана в одном контексте, не нужно переключаться между разными окнами. Так у бухгалтеров остаётся больше времени на другие задачи и процессы, которых по-прежнему много», — сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от «Точка Банка».

В ближайшем будущем появится возможность помечать статусы операций (например, проверено – не проверено) с помощью цветных пометок непосредственно при разметке.