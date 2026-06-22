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Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления

Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используемого для создания высокопроизводительных программно-определяемых СХД.

В версии ПО Raidix 5.3.2 реализована возможность обновления с более ранних версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.1. Кроме того, в новом релизе улучшена работа программных механизмов Generic Engine и ERA Engine, добавлена возможность выбора профилей сбора логов и метрик, доработан пользовательский интерфейс и улучшена обработка значений датчиков. Полный список обновлений указан в технической документации на сайте вендора.

ПО Raidix 5 является собственной разработкой компании «Рэйдикс». Программный продукт входит в реестр отечественного ПО Минцифры, а также используется в составе ряда программно-аппаратных комплексов, включенных в реестр Минпромторга России. В основе работы ПО Raidix 5 лежат запатентованные математические алгоритмы.

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