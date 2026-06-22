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Штатные инженеры «Пилара» выполнили более 3,5 тыс. работ по развитию сети

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, сообщила о значимом рубеже в развитии собственного строительно-монтажного управления (СМУ). За полтора года штатные сотрудники успешно выполнили более 3,5 тыс. различных работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию опор связи. Наличие собственных бригад позволяет «Пилару» полностью контролировать скорость работ и гарантировать их качество.

С начала 2025 г. инженеры СМУ выполнили более 3,5 тыс. работ. География и спектр задач СМУ «Пилара» охватывают все типы телекоммуникационных объектов. Инженеры проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Масштаб операций обеспечивается мощной внутренней ресурсной базой: сегодня в «Пиларе» работает более 35 специализированных бригад, которые распределены по стране и ведут активную работу в нескольких макрорегионах.

Решение о создании СМУ в контуре «Пилара» было принято в 2024 г. Собственные бригады обеспечивают единый стандарт качества и безопасности. Штатные сотрудники СМУ проходят внутреннюю проверку и необходимое для выполнения работ обучение, что исключает риски, связанные с низкой квалификацией случайных подрядчиков. Наличие собственной команды позволяет гибко перераспределять ресурсы между макрорегионами и существенно сокращать сроки запуска новых объектов.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Ставка на собственные силы полностью оправдала себя. Сейчас в различных макрорегионах работают более 35 команд, и это дает нам высокую скорость решения задач, абсолютную управляемость процессов и предсказуемое качество. Мы берем на себя всю техническую ответственность и гарантируем высокое качество исполнения обязательств инфраоператора перед заказчиками».

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