«Рувики» запускает проект «Летопись утрат» ко Дню памяти и скорби

Интернет-энциклопедия «Рувики» представила специальный проект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Запуск проекта приурочен ко Дню памяти и скорби — 22 июня. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Геноцид советского народа определяется как совокупность действий нацистов и их пособников, направленных на уничтожение населения СССР и советских военнопленных по национальным, этническим и расовым признакам. К таким действиям относятся убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственное переселение, разлучение семей и создание условий существования, ведущих к физическому уничтожению людей.

Проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. В материалах «Рувики» собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России.

С 2020 г. суды ряда регионов России признали преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны актами геноцида советского народа. В настоящее время на федеральном уровне закреплен статус жертв геноцида, определена правовая основа увековечивания их памяти, а также введена ответственность за отрицание или одобрение этих преступлений.

«Летопись утрат — это проект о сохранении исторической памяти и документальных свидетельств о преступлениях нацистов и их пособников. Для «Рувики» важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Финскую ССР.

Все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук. В дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.

«Летопись утрат» продолжает работу «Рувики» по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ранее интернет-энциклопедия запустила проект «Линия Победы» — интерактивную карту ключевых военных операций и этапов войны. Пользователи могут проследить движение линии фронта на разных этапах войны, изучить карты отдельных сражений и ознакомиться с энциклопедическими материалами о военных операциях, их ходе и значении.