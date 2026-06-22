«Портовый Альянс» начал финальное тестирование цифровой системы ТОиР

«Портовый Альянс», управляющий портами на главных экспортных магистралях страны, приступил к приемочному тестированию новой цифровой системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) с привлечением ключевых пользователей на производственных площадках. Этот этап является завершающей стадией проверки программного комплекса перед его вводом в опытно-промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщил представитель «Портового Альянса».

В ходе тестирования сотрудники терминалов оценивают удобство пользовательского интерфейса, проверяют корректность сквозных бизнес-процессов и формируют пакет обратной связи для финальной настройки цифровых алгоритмов.

«Тестирование проходит в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Это позволяет нам не только проверить работоспособность системы, но и учесть практический опыт специалистов на местах, чтобы обеспечить максимально эффективное использование цифрового решения после запуска», — сказал директор по цифровому развитию компании «Портовый Альянс» Максим Кислов.

Ключевые процессы цифрового управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования в режиме пилота отрабатываются на Мурманском балкерном терминале. Начало опытно-промышленной эксплуатации системы запланировано на лето текущего года, а переход в промышленную эксплуатацию — на ноябрь. После завершения пилотного этапа решение будет последовательно внедрено во всех портах и терминалах группы «Портовый Альянс». До конца 2027 г. планируется оцифровать более 8,5 тыс. единиц оборудования на предприятиях компании.

Ключевой целью проекта автоматизации ТОиР является создание единой цифровой экосистемы управления жизненным циклом производственных активов. Внедрение системы обеспечит прозрачность процессов планирования и выполнения работ, а также создаст основу для применения современных аналитических инструментов при принятии решений по техническому обслуживанию оборудования.

В результате компания сможет использовать различные стратегии управления ремонтами — от планово-предупредительного обслуживания до ремонтов по фактическому техническому состоянию оборудования. Такой подход позволит повысить надежность активов, снизить риски внеплановых простоев и обеспечить более эффективное использование ресурсов на всех предприятиях группы.

«Цифровизация производственных процессов остается одним из ключевых направлений развития группы компаний «Портовый Альянс». Мы последовательно внедряем современные цифровые инструменты для повышения надежности производственных активов, эффективности технического обслуживания и устойчивости операционной деятельности. Этот проект является одним из наиболее значимых векторов цифровой трансформации холдинга», — сказал Максим Кислов.

«Портовый Альянс» управляет морскими портами и терминалами в трех ключевых бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 млн тонн грузов в год.