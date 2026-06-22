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Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников

В системе Neon HRM появилась интеграция с системами подбора. Вместе с адаптацией, развитием, целями и оценкой, мотивацией, карьерой и аналитикой платформа автоматизирует полный жизненный цикл сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM.

В Neon HRM появилась интеграция с системами подбора, которая расширяет возможности платформы, обеспечивая удобный пользовательский опыт на всех этапах работы с сотрудниками.

Благодаря данному решению процессы, связанные с поиском новых сотрудников, доступны в личном кабинете Neon HRM в зависимости от роли — администратора, нанимающего менеджера или рекрутера. У руководителей появляется возможность составлять заявки на подбор и после их согласования отслеживать статусы по вакансиям и видеть ответственных сотрудников. HR-специалисты отслеживают в системе информацию по вакансиям, кандидатам и получают аналитику по процессу поиска. Так все сотрудники, вовлеченные в подбор, могут видеть все необходимые метрики и совершать необходимые действия из единого личного кабинета.

В частности, в Neon HRM реализована интеграция с решением автоматизации рекрутинга FriendWork. Инициировать подбор можно прямо из HRM-системы: созданная заявка переходит на согласование в FriendWork, при этом её статус и маршрут согласования в реальном времени отображаются в Neon HRM. После утверждения система автоматически конвертирует заявку в вакансию, в FriendWork рекрутер может детализировать вакансию, публиковать её на профильных площадках, получать отклики и реализовывать другие этапы подбора в автоматизированном формате. Все ключевые метрики, статусы воронки и аналитика по процессу отображаются в Neon HRM. Кроме того, в обеих системах реализована единая аутентификация, синхронизированы организационно-штатная структура, роли доступа и учётные записи сотрудников. Это исключает дублирование данных и существенно снижает рутинную нагрузку на HR-команду.

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«Рекрутинг, безусловно, одно из самых значимых HR-направлений для автоматизации. Специализированные ИТ-решения позволяют сокращать сроки по закрытию вакансий, повышать эффективность работы с кандидатами и формировать кадровый резерв. При этом наиболее результативный и удобный формат — когда управление всеми процессами происходит в единой системе. Учитывая этот опыт, мы расширили возможности Neon HRM для комплексной цифровизации HR-процессов. Интеграция с системами подбора, в частности, с FriendWork обеспечивает бесшовный пользовательский путь и позволяет значительно сокращать ресурсы на рутинные задачи при поиске новых сотрудников», — сказала Марта Леман, директор бизнес-направления по развитию и разработке Neon HRM.

«Крупным компаниям часто приходится выбирать между комплексной HR-платформой и специализированной системой подбора с глубокой функциональностью. Интеграция FriendWork с Neon HRM снимает это ограничение: каждый продукт отвечает за свою сильную область, а клиент получает целостное решение для HR-процессов. Для нас это стратегическое партнерство, которое позволяет предлагать FriendWork компаниям со сложной структурой, масштабным наймом и высокими требованиями к корпоративным системам», — сказал CEO компании FriendWork Александр Красс.

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