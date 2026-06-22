Разделы

ПО
|

Merlion открыл тестовую среду совместной работы

Компания Merlion в партнерстве с разработчиком «АЛМИ Партнер» объявила о запуске постоянно действующего демонстрационного стенда платформы «АльтерОфис Веб». Проект призван стать готовым инструментом продаж для ИТ-партнеров, позволяя организовать полноценный тест-драйв решения для их заказчиков в день обращения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новый стенд позволяет всего за один час показать заказчику, как отечественный офис функционирует внутри закрытого корпоративного контура в связке с каталогом MS Active Directory. Все показы и тесты проходят в сопровождении инженера Технического центра Merlion. При этом партнерам доступны для проверки ключевые административные сценарии: управление пользователями, настройка общего доступа к папкам и интеграция с внешними хранилищами.

«Для наших партнеров развернутый стенд — это возможность существенно ускорить цикл продаж офисного ПО. Компании больше не нужно выделять собственных специалистов, согласовывать бюджеты на тестовое оборудование и тратить недели на подготовку среды для знакомства с продуктом — демонстрацию силами инженера нашего технического центра и готовую техническую среду можно получить в день обращения», — сказал Станислав Васильев, руководитель отдела поддержки продаж программного обеспечения Технического центра Merlion.

«У нас уже есть ряд демостендов компании, и мы всегда рады расширению парка тестирования. Сегодня заказчикам важно не просто увидеть функциональность продукта, а проверить, как он работает в реальных условиях — с учетом требований к безопасности, интеграции и пользовательским сценариям. Совместный проект с Merlion позволяет усилить позиции компании на рынке. "АльтерОфис Веб" можно быстро протестировать в готовом защищенном контуре и принять обоснованное решение о внедрении», — сказал Вячеслав Карандасов, менеджер по работе с технологическими партнерами «АЛМИ Партнер».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

Обзор: Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще