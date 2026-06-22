Merlion открыл тестовую среду совместной работы

Компания Merlion в партнерстве с разработчиком «АЛМИ Партнер» объявила о запуске постоянно действующего демонстрационного стенда платформы «АльтерОфис Веб». Проект призван стать готовым инструментом продаж для ИТ-партнеров, позволяя организовать полноценный тест-драйв решения для их заказчиков в день обращения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новый стенд позволяет всего за один час показать заказчику, как отечественный офис функционирует внутри закрытого корпоративного контура в связке с каталогом MS Active Directory. Все показы и тесты проходят в сопровождении инженера Технического центра Merlion. При этом партнерам доступны для проверки ключевые административные сценарии: управление пользователями, настройка общего доступа к папкам и интеграция с внешними хранилищами.

«Для наших партнеров развернутый стенд — это возможность существенно ускорить цикл продаж офисного ПО. Компании больше не нужно выделять собственных специалистов, согласовывать бюджеты на тестовое оборудование и тратить недели на подготовку среды для знакомства с продуктом — демонстрацию силами инженера нашего технического центра и готовую техническую среду можно получить в день обращения», — сказал Станислав Васильев, руководитель отдела поддержки продаж программного обеспечения Технического центра Merlion.

«У нас уже есть ряд демостендов компании, и мы всегда рады расширению парка тестирования. Сегодня заказчикам важно не просто увидеть функциональность продукта, а проверить, как он работает в реальных условиях — с учетом требований к безопасности, интеграции и пользовательским сценариям. Совместный проект с Merlion позволяет усилить позиции компании на рынке. "АльтерОфис Веб" можно быстро протестировать в готовом защищенном контуре и принять обоснованное решение о внедрении», — сказал Вячеслав Карандасов, менеджер по работе с технологическими партнерами «АЛМИ Партнер».