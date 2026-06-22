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«МегаФон» усилил LTE в центре Маркова

Жители Маркова в Иркутской области получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 130 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в центральной части поселка дополнительное телеком-оборудование, что позволило равномерно распределить нагрузку на сеть и ускорить передачу интернет-данных в локации, где с началом летнего сезона возросло потребление трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новую базовую станцию установили в самом центре Маркова – рядом с жилым микрорайоном Николов Посад и дачными кооперативами. Улучшения работы сети почувствовали владельцы участков в товариществах Березняки, Домостроитель, Содружество, Овощевод, Птица и других СНТ.

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Летом население садоводств значительно возрастает, а вместе с этим и нагрузка на сеть. Так, с наступлением теплой погоды, подходящей для загородного отдыха, в этой локации объем голосовых звонков увеличился на 20% относительно начала года, а интернет-трафик – на 17%. Новая инфраструктура позволила равномерно распределить нагрузку, повысить надежность сети и разогнать скорости интернета до 130 Мбит/с.

«Для нас важно, чтобы абоненты, живя в небольших населенных пунктах или отправляясь за город на свои дачные участки, могли в любой момент воспользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и без проблем связаться с близкими. Улучшение связи в Маркова — лишь часть большой работы по развитию сети, проводимой к летнему сезону. Ранее мы усилили 4G‑покрытие в дачном массиве рядом с ангарским поселком Стеклянкой», — отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Дмитрий Бобков.

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