«МегаФон»: хабаровчане больше других проявляют цифровую заботу о детях

Цифровой присмотр за детьми становится новым трендом у родителей Хабаровского края. Анализ подключения сервисов «МегаФона», позволяющих видеть местоположение ребенка, уровень заряда телефона и баланс на счету, показал, что услуга в регионе за год стала востребованнее почти в 15 раз. При этом всплески интереса специалисты фиксируют накануне начала школьных каникул. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще ее подключают мужчины — их 66%, доля женщин составляет 34%. Аналитики не исключают, что популярность цифрового онлайн мониторинга у отцов связана с тем, что не отнимает много времени и не требует лишних звонков. Спрос на детский онлайн‑мониторинг увеличивается в периоды, когда ребята начинают больше времени проводить на улице. Так в этом году аналитика показала пиковые подключения в январе и марте во время школьных каникул.

В Хабаровском крае больше половины подключенных сервисов приходится на абонентов в возрасте 56-65 лет — 57%. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками. На втором месте родители 46-55 лет (21%), на третьем те, кому от 36 до 45 лет (10%). По данным аналитиков «МегаФона», хабаровчане активнее всего используют интернет-сервисы для того, чтобы видеть цифровой след своего ребенка. Среди дальневосточных регионов они занимают первое место по числу подключений и объему сгенерированного трафика — почти 25%. На втором месте родители из Приморья, на третьем — забайкальцы.

«Рост популярности сервисов родительского контроля — это не дань технологической моде, а закономерный ответ на новую реальность. Когда у ребенка появляется "цифровая жизнь" в дополнение к обычной, традиционной родительской заботы уже недостаточно. Сегодня родителям нужен единый щит, который одинаково надежно работает как на улице, так и в сети, потому что безопасность больше не делится на реальную и виртуальную», — сказал Илья Челышев, директор МегаФона в Хабаровском крае.