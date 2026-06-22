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Курсантов Центра «Воин» обучат управлению наземными робототехническими комплексами

Центр «Воин» запускает новую образовательную программу, направленную на обучение курсантов навыкам управления наземными робототехническими комплексами (НРТК). Программа подготовлена при консультационной поддержке российского производителя робототехники — группы компаний «Аванти», совместно с экспертами центра компетенций беспилотных систем Центра «Воин» и утверждена на педагогическом совете под руководством директора Центра Дмитрия Шевченко. Об этом CNews сообщили представители Центра «Воин».

Курсантов ждет комплексное обучение, включающее уверенное пилотирование НРТК по заданным маршрутам с преодолением препятствий, а также выполнение нормативов по сборке и разборке оборудования. Особое внимание будет уделено выявлению и устранению сбоев в системах управления.

«Мы постоянно совершенствуем образовательный процесс и разрабатываем новые программы подготовки для курсантов — от тактической медицины до управления беспилотниками. Важно, чтобы каждая программа обеспечивала ребят необходимыми навыками и знаниями, которые пригодятся как на военной службе, так и в гражданской жизни. Цель новой программы — сформировать базовые компетенции в безопасной эксплуатации, техническом обслуживании и практическом применении НРТК», — сказал Дмитрий Шевченко.

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В рамках программы курсанты получат знания об устройстве, классификации и тактико-технических характеристиках робототехнических комплексов. Они научатся управлять НРТК в различных режимах, включая визуальный и FPV, а также освоят навигационные системы, средства восприятия пространства и принципы работы радиопередающих устройств.

Курсанты смогут самостоятельно настраивать каналы управления и видеосвязи, взаимодействовать с оператором БАС для решения учебно-тактических задач. Дополнительно они изучат алгоритмы диагностики и устранения неисправностей ходовых и приводных механизмов.

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