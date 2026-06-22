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БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка

Банк «Санкт-Петербург» ускорил доступ к банковским услугам в офисах, внедрив систему распознавания документов от Smart Engines. Теперь при расчетно-кассовом обслуживании и других клиентских операциях печатные данные паспортов России извлекаются автоматически менее чем за одну секунду с помощью российского ИИ. Промышленная скорость решения достигает 125 документов в секунду, что позволило сделать обслуживание одинаково быстрым по всей сети отделений Банка, а это 70 офисов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Банк «Санкт-Петербург», обслуживающий более 2,4 млн клиентов и 62 тыс. компаний, масштабировал технологию все офисы. Это позволило добиться единого высокого уровня клиентского сервиса во всей сети отделений Банка. Система Smart Engines автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта и страницы с пропиской – достаточно поднести документ к камере устройства, после чего система мгновенно распознает печатные данные, необходимые для фронт-офисных сценариев.

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Ключевое преимущество системы Smart Engines – сочетание скорости, надежности и качества распознавания данных без необходимости применять GPU (графический процессор). Внедрение помогло банку увеличить пропускную способность отделений, ранее ограниченную ручным вводом. В отличие от облачных сервисов, технология работает локально, не передавая изображения и данные во внешние системы, что исключает задержки и гарантирует безопасность обработки данных внутри ИТ-контура банка.

«Банк «Санкт-Петербург» является одной из крупнейших частных кредитных организаций России, и нам требовалось самое передовое решение для автоматизации ввода паспортных данных во всей сети офисов. Smart Engines – единственная технология на рынке, которая обеспечивает распознавание паспортов Российской Федерации с требуемым качеством. Внедрение полностью оправдало наши ожидания: пропускная способность отделений выросла как при работе с новыми, так и с действующими клиентами, а работа с документами стала быстрой и удобной даже в часы пиковой нагрузки», – сказал директор Дирекции развития банковских технологий Банка «Санкт-Петербург» Виталий Некрасов.

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