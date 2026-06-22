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«1С-Рарус» внедрила онлайн-мониторинг производства колес Kronprinz

Компания «Аккурайд Уилз Руссиа», производитель колесных систем под брендом Kronprinz, перешла с зарубежной ERP-системы на «1С:ERP Управление предприятием». Совместно с «1С-Рарус» введен онлайн-мониторинг работы оборудования, простоев и выпуска продукции. На 75% сокращены простои производства. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

«Аккурайд Уилз Руссиа» — один из крупнейших в России производителей колесных систем. Под брендом Kronprinz компания выпускает многокомпонентные колеса для грузовиков и самосвалов, автобусов и седельных тягачей, легкового и коммерческого транспорта. Производственные площадки расположены в Тольятти (Самарская область) и Заинске (Республика Татарстан).

Компания приняла решение отказаться от зарубежной ERP-системы. Одновременно возникла задача расширить инструменты оперативного управления производством.

Совместно с самарской командой «1С-Рарус» был реализован проект внедрения «1С:ERP Управление предприятием». В качестве ключевого решения использован механизм пооперационного планирования, дополненный инструментами диспетчеризации и онлайн-мониторинга оборудования.

В рамках проекта создана цифровая среда управления производством: 80% производственных линий оснащены датчиками для онлайн-регистрации работы оборудования, простоев и выпуска продукции. Терминалы на рабочих местах и информационные табло в реальном времени визуализируют состояние производственного оборудования. Автоматизирован учет трудозатрат и внедрен контроль ремонтных работ.

По итогам проекта отклонения отчетных данных от факта снизились на 70%, потому что показатели сразу фиксируются на терминалах и в цехах: время работы оборудования и сотрудников, количество и причины выпуска брака, а также причины простоев.

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Система обеспечивает до 85% отчетных данных в части производственных процессов с детализацией по продукции, заказам, оборудованию, сменам и сотрудникам — это позволяет анализировать отклонения производительности, исполнение временных нормативов и процент брака.

Сократилась на 75% длительность простоев оборудования за счет оперативного выявления причин сбоев и снижения потерь из за некорректных норм переналадки.

Ускорение на 65% получения управленческой отчетности повысило скорость и качество принятия управленческих решений.

Дмитрий Лашаев, менеджер по бережливому производству «Аккурайд Уилз Руссиа», сказал: «Проект подтвердил, что цифровизация процессов улучшает не только показатели предприятия, но и рабочие условия сотрудников: меньше ручного ввода, больше понятной информации о состоянии заказов и заметное снижение стресса из за неожиданных остановок производства».

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