Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе

Оператор установил три дополнительных телеком-объекта у двух мостов Котласа и в крупнейшем дачном массиве, а также модернизировал оборудование еще на восьми площадках. В охваченных локациях стали надежнее 4G-интернет и голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Две новых базовых станции построили у автомобильного и железнодорожного мостов — на юге города котлашанам стало удобнее общаться по видеосвязи, смотреть фильмы онлайн и делиться фотографиями. Устойчивый 4G-сигнал теперь ловят и множество людей в дороге: по мостам идет основной поток машин и поездов в Котлас, Коми и Вологодчину.

Еще один объект связи с высокоскоростным интернетом установили в дачном массиве Черняги. Участков здесь сотни, и в летний сезон многолюдно. Теперь садоводы и огородники могут не расставаться с цифровым комфортом загородом: смотреть любимые передачи, слушать музыку онлайн и оставаться на связи с близкими.

Вместе с тем оператор усилил LTE-покрытие дополнительным оборудованием в других четырех локациях Котласа, в том числе в Лименде. Также 4G улучшили в поселках Шипицыно и Приводино, в Сольвычегодске и у коряжемских дач. Интернет стал работать быстрее, а сеть легче выдерживает пиковые нагрузки, когда абоненты массово выходят в онлайн.

«Котласские автомобильный и железнодорожный мосты соединяют регион не только с самим городом, но и с соседними Коми и Вологодчиной. Спрос на связь здесь постоянно находится в динамике, особенно в летнее время, когда оживают дачи. Мы поэтапно увеличиваем емкость сети, чтобы сигнал держался уверенно как в городе, так и в небольших поселках и деревнях по обеим берегам Двины и Вычегды», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.