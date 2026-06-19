«Яндекс Ритм» снизил порог входа для микроблогеров

Микроблогеры в России теперь могут начать монетизировать свой контент через сервис «Яндекс Ритм», независимо от количества подписчиков. Ранее обязательным условием для регистрации на платформе было наличие не менее 1000 подписчиков в социальных сетях. В «Ритме» уже представлено более 13 тыс. авторов контента, включая бренды и блогеров.

Решение снизить порог входа для авторов соответствует спросу рекламодателей: при выборе блогера они все чаще смотрят не на число подписчиков, а на вовлеченность аудитории, ее релевантность и совпадение ценностей. По данным платформы getblogger, спрос на спрос на микро- и мидл-блогеров в России вырос на 30% в I квартале 2026 г.

Для регистрации в «Яндекс Ритме» автору необходимо указать ссылку на публичный профиль в соцсетях или мессенджере, где уже есть рекомендации товаров, и пройти модерацию. После этого можно публиковать посты с товарами, создавать тематические коллекции и делиться ссылками. Контент становится доступен в ленте сервиса и может быть показан в рекомендательной ленте на главной странице ya.ru.

Модель монетизации в сервисе — CPA (Cost Per Action), то есть оплата происходит за целевое действие пользователя: заказ товара, оформление заявки и т.п. По данным «Ритма», активные авторы, которые регулярно публикуют контент, могут зарабатывать в среднем до 160 тыс. руб. в месяц. Наибольший доход авторов сервиса достигает 400 тыс. руб. в месяц.