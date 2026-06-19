В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТеха».

Комплекс автоматизирует процесс регулировки подачи песка под колесные пары локомотивов при проведении сервисного обслуживания в объеме текущего ремонта ТР-1 и передает данные в автоматизированную систему управления процессами сервисного обслуживания локомотивов «Сетевой график» (АСУ СГ).

Новое решение внедрено в рамках реализации стратегии цифровой трансформации «ЛокоТех» и призвано существенно изменить технологический подход к обслуживанию важнейшего узла локомотива. Система пескоподачи отвечает за коэффициент сцепления колес с рельсами, предотвращая опасное боксование - проскальзывание. Точность настройки объема подаваемого песка напрямую влияет на безопасность движения, износ бандажей колесных пар и расход самого материала. До недавнего времени в депо Чита процесс регулировки выполнялся исключительно вручную. На каждую песочную трубу секции локомотива специалисты навешивали специальные мерительные мешочки. После подачи песка емкости снимали и взвешивали вручную на весах - эта процедура занимала много времени.

Цифровой весоизмерительный комплекс, созданный по заказу «ЛокоТех-Сервис», автоматизирует процесс регулировки количества песка, подаваемого под колеса электровозов серий 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К, ВЛ80 при плановом ремонте ТР1. В состав комплекса входят восемь переносных мобильных модулей — по одному на каждую песочную трубу локомотива. Каждый модуль представляет собой металлическую опорную площадку со встроенными цифровыми датчиками и блоком микропроцессорного управления.

Комплекс автоматически замеряет точный вес поступающего песка. Ведется интеллектуальный контроль нормативов: по итогам проведенной регулировки форсунок система проинформирует, выполнена ли регулировка по установленным параметрам. В случае несоответствия система заблокирует передачу данных, укажет на ошибку и потребует провести повторную настройку форсунок.

Данные о замерах количества песка в режиме реального времени передаются на мобильное устройство - смартфон, с которого они поступают в АСУ СГ. Результаты замеров сразу отображаются в диагностической карте локомотива и его электронной книге ремонта локомотива формы ТУ-28Э. Отсутствие режима ручного ввода позволяет исключить влияние человеческого фактора при записи полученных данных.

«Автоматизация процесса измерения количества песка позволит повысить качество и скорость технологического процесса регулировки, снизить сверхнормативный расход песка в эксплуатации и уровень запыления рабочей зоны ремонтного стойла. Кроме того, для проведения регулировки песочных форсунок на всех песочных трубах секции локомотива будет достаточно одного работника», — сказал главный инженер «ЛокоТеха» Евгений Баранов.

За время проведения опытной эксплуатации комплекса, длившейся более месяца, сотрудники депо Чита провели тестирование на 173 секциях локомотивов, в процессе которых оценивались его функциональность, надежность и соответствие требованиям проектной и эксплуатационной документации.

«Испытания, длившиеся более месяца, подтвердили техническую исправность и применимость комплекса в реальных условиях, а также полную готовность коллектива предприятия к переходу на работу с новой системой», — сказал главный инженер Забайкальского филиала Владимир Слюнкин.

Исключительные права на созданное программное обеспечение комплекса теперь принадлежат «ЛокоТех-Сервис», что позволяет снизить затраты при его тиражировании. Также вся необходимая документация – проектная, техническая, эксплуатационная, программная, и материалы для обучения персонала переданы в полном объеме в распоряжение депо.

«Успешный опыт первой эксплуатации заложил основу для дальнейшего тиражирования цифрового комплекса на другие предприятия после подтверждения экономического эффекта. Инновационная система готова к поэтапному внедрению в другие сервисные депо, что позволит масштабировать экономический эффект и стандартизировать качество обслуживания локомотивного парка на новом технологическом уровне», — сказал заместитель генерального директора «ЛокоТех» по стратегическому развитию Сергей Лянгасов.



