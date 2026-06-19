Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП

Т2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты – через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Среди доступных сервисов – Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play и др. Каталог также включает более 2 тыс. иностранных игр. Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям.

В числе доступных стриминговых сервисов – Spotify и Netflix. Также доступны сервисы Microsoft Store и Google Play. Список игр и виртуальных миров включает Minecraft, Roblox, PUBG Mobile и тысячи других.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2: «Мы видим большой запрос со стороны пользователей на оплату зарубежных сервисов. Ранее в Т2 такая опция – оплата с баланса мобильного телефона – была доступна только нашим абонентам. Сейчас мы добавили и дополнительный метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей и тем самым предложили доступ к зарубежным сервисам и играм всем желающим».