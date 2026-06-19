Новая версия RuPost: когда почта не знает слова «простой»

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию корпоративного почтового сервера RuPost 4.2.0. Разработчики сделали ставку на отказоустойчивость географически распределенных инсталляций и гибкое управление потоками писем, чтобы превратить почтовую инфраструктуру в по-настоящему непрерывный сервис. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевое нововведение — возможность создавать в геокластере сайты специального типа «Резервный». Он играет роль «зеркала» одного из основных сайтов: с этого основного сайта на него постоянно реплицируются данные пользовательских ящиков и локальные настройки. При необходимости обслуживание пользователей можно максимально быстро и с минимальными потерями переключить на резервную площадку, что означает реальную защиту от катастроф уровня ЦОДа. При этом прозрачный мониторинг статусов резервирования в панели управления позволяет ИТ-службе всегда понимать, готова ли площадка принять нагрузку.

В версии 4.2.0 распределенную инсталляцию «сшили» в одно целое. Теперь, находясь на одном из сайтов геокластера, можно отследить путь доставки письма, даже если его пересылали между несколькими площадками. Появился сквозной поиск: сообщения можно искать по всем сайтам сразу. Расследование инцидентов, контроль доставки и работа с письмами больше не ограничены отдельным сайтом, а новый редактор глобальных настроек делает конфигурирование прозрачнее и безопаснее.

Механизм лицензирования перевели на общий пул: для всех сайтов, что входят в геокластер, используиспользуется единый набор лицензий. Свободные лицензии одного сайта можно задействовать на любом другом, а каждая из них учитывается в пуле только один раз. Это помогает без избыточных закупок наиболее рационально использовать уже оплаченные лицензии и дает больше свободы в распределении пользователей между площадками.

В новом релизе появился полноценный механизм транспортных правил — аналог Mail Flow Rules в Microsoft Exchange. Администратор может гибко настраивать поведение системы при обработке сообщений, например, запретить доставку писем с определенными типами вложений или ограничить отправку «наружу» для группы пользователей. Правила применяются последовательно в заданном порядке. Предусмотрен и режим проверки: правки в тестовом режиме не затрагивают работающий набор правил, а кнопка «Тестировать» показывает, какие именно правила сработают.

В RuPost 4.2.0 есть специализированный экспериментальный сервис обслуживания рассылок. При доставке писем в пользователям кластера он работает без участия ключевых компонентов —таким образом существенно снижается нагрузка и растет скорость. Дополнительный бонус — дедупликация: используемый объем дискового пространства лишь немного превышает размер одного письма на каждое хранилище. Для организаций с массовыми внутренними рассылками это прямая экономия ресурсов, отведенных для хранения, и более отзывчивая система.

Оптимизировали и само ядро. В компоненте почтовых очередей оно перенесено в оперативную память, что заметно ускорило обработку почты и снизило нагрузку на дисковую подсистему. Развертывать отдельный сервер кеширования больше не нужно — теперь его функции выполняет один из узлов кластера, а если этот узел выйдет из строя, перенастройка происходит автоматически. Доработки полностью исключают одновременный доступ к почтовому ящику с разных узлов кластера, что прежде могло нарушать целостность индексных файлов. Благодаря этому повысилась скорость, снизилась стоимость владения, и под нагрузкой система работает намного стабильнее.

Версия 4.2.0 дает администраторам больше контроля над тем, кто и как обращается к почте. Можно через групповые политики заблокировать подключение через клиентские приложения по протоколам IMAP и POP3 для групп пользователей, а также централизованно отключить у сотрудников возможность открывать доступ к своему ящику сразу всем коллегам. Кроме того, теперь администратор может просмотреть список общих ящиков, к которым у пользователя есть доступ. Диагностика тоже стала глубже: подключение к серверам LDAP проверяется на каждом узле кластера с наглядной цветовой индикацией на странице мониторинга.

Список документации пополнила полноценная инструкция по использованию веб-клиента RuPost. Она затрагивает основные элементы управления почтой, календарями и адресными книгами, описывает важнейшие настройки и сценарии применения: автоответы, подписи, правила фильтрации входящих сообщений и др.

«При разработке новой версии мы поставили во главу угла вопрос доверия к почте как критической инфраструктуре. Мы дали заказчикам то, ради чего почтовый сервер вообще существует в крупной организации: уверенность, что письмо дойдет, найдется и подчинится правилам в любой ситуации и на любой площадке. Это не просто очередная версия, а зрелость продукта, способного обеспечить непрерывность бизнеса наших клиентов», — сказал Михаил Зарембо, руководитель продуктовой экспертизы компании «РуПост».