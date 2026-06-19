Навыки работы с ИИ на российском рынке труда (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата анализирует спрос и предложение навыков работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке труда. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В 2025 г. в программу Обследования рабочей силы (ОРС) Росстата впервые включен блок вопросов об имеющихся и необходимых по основному месту работы навыках использования технологий ИИ. На вопросы отвечали сами работники. Информационная база исследования опирается на опрос 314 тыс. респондентов, результаты которого репрезентативны для 46,7 млн занятых в российской экономике.

Главные выводы

Навыками работы с ИИ так или иначе уже владеют более трети (37,5%) занятого населения в России, при этом мужчины (40%) лишь незначительно опережают женщин (36%) по уровню владения ИИ-компетенциями.

Каждый пятый работник (22,7% опрошенных) знаком с технологиями ИИ на базовом уровне, достаточном для работы с чат-ботами, генераторами изображений и другими массовыми ИИ-сервисами через готовые пользовательские интерфейсы. Средний и продвинутый уровни освоены значительно реже: специализированные ИИ-инструменты для решения профессиональных задач используют 11,7% занятых, а навыками создания и сопровождения ИИ-решений обладают лишь 3,2% опрошенных.

Базовые ИИ-навыки широко распространены во всех возрастных группах, при этом максимальные показатели (46–47%) фиксируются среди молодежи (15–29 лет), а далее падают до 30% и ниже (среди лиц старше 50 лет). Особенно выражен возрастной разрыв для продвинутых компетенций (5–6% против 2% в указанных группах соответственно).

Освоение ИИ-компетенций тесно связано и с уровнем формального образования. Среди работников с высшим образованием доля владеющих ИИ-инструментами достигает 47%, среди обладателей среднего профессионального образования она составляет 33% и опускается до 27–28% среди лиц с более низким уровнем образования. Кадровое ядро ИИ-экономики в значительной степени составляют молодые специалисты, недавно завершившие профильное обучение.

Формальная потребность в ИИ-компетенциях пока остается ограниченной: лишь 4,9% работников сообщили о необходимости таких навыков для выполнения своей работы. Это в 7,6 раза меньше доли работников, уже освоивших ИИ-инструменты. С учетом особенностей измерения данный показатель следует рассматривать как нижнюю оценку реального спроса, однако сам масштаб расхождения может указывать на опережающее освоение ИИ-технологий работниками.

Востребованность и фактическое распространение ИИ-навыков концентрируются в одних и тех же сегментах экономики: сфере информации и связи, профессиональной и научной деятельности, а также финансовом секторе. Среди профессиональных групп лидируют ИКТ-специалисты, специалисты в области науки и техники и руководители.

Между тем ИИ-компетенции все чаще выходят за пределы отраслей и профессий, традиционно связанных с цифровыми технологиями. Высокий уровень владения ИИ-навыками фиксируется в юриспруденции, гуманитарных областях, культуре и государственном управлении. Например, навыками работы с ИИ владеют 41% госслужащих, что может отражать результаты программ цифровой трансформации госсектора.

Резюме: анализ данных Обследования рабочей силы Росстата за 2025 г. указывает на массовое «скрытое» освоение ИИ-навыков работниками, опережающее формальный спрос со стороны работодателей. Кроме того, уже на ранней стадии распространения технологий ИИ прослеживаются контуры цифрового неравенства: если базовый уровень ИИ-навыков характерен для широкого круга работников и доступен без специальной подготовки, то на среднем и продвинутом все отчетливее проявляется влияние факторов образования и возраста.