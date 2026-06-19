На рынок выходит первая в своем роде платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности — LexUP

На российском рынке представлен сервис LexUP — SaaS-платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности через единый личный кабинет. В отличие от сервисных моделей рынка, LexUP предоставляет правообладателю возможность самостоятельно управлять защитой бренда и интеллектуальной собственности через единый личный кабинет. Решение предназначено для правообладателей, производителей, владельцев брендов, авторов цифрового контента и юридических команд, которым необходимо выявлять и пресекать нарушения в онлайн-среде. Об этом CNews сообщили представители LexUP.

По данным участников рынка, с ростом электронной коммерции и цифровых каналов продаж увеличивается и количество нарушений прав на товарные знаки, авторские произведения и другие объекты интеллектуальной собственности. При этом значительная часть процессов по поиску нарушений, подготовке документов и взаимодействию с площадками до сих пор выполняется вручную.

LexUP объединяет основные этапы работы в едином интерфейсе. Платформа позволяет осуществлять мониторинг объектов интеллектуальной собственности, фиксировать выявленные нарушения, формировать обращения и контролировать дальнейшую работу по их устранению через личный кабинет.

По информации разработчиков, система способна одновременно проверять до 10 тыс. объектов по более чем 350 тыс. интернет-источников, включая маркетплейсы, сайты, доменные имена, поисковые системы и социальные платформы. Для пользователей доступны встроенные шаблоны обращений и механизмы взаимодействия с различными интернет-площадками в разных юрисдикциях.

Разработчики отмечают, что одной из ключевых задач проекта стало снижение порога входа для компаний, которые ранее не могли позволить себе системную защиту бренда из-за высокой стоимости услуг или необходимости привлекать профильных специалистов для выполнения рутинных операций.

По словам команды проекта, миссия LexUP заключается в том, чтобы сделать защиту бренда и интеллектуальной собственности доступной для любого правообладателя, независимо от размера бизнеса, бюджета и уровня юридической подготовки. Разработчики считают, что современные инструменты защиты должны быть доступны не только крупным корпорациям, но и малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, авторам цифрового контента и другим правообладателям.

«Сегодня большая часть продаж и коммуникаций с потребителями происходит в интернете. Вместе с этим растет и количество нарушений, связанных с использованием товарных знаков, контента и других объектов интеллектуальной собственности. При этом многие процессы по-прежнему требуют значительных временных затрат со стороны юристов и правообладателей. Мы создавали LexUP как инструмент, который предоставит компаниям инструмент для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности и снизит порог входа в систему защиты прав», — сказали основатели LexUP Александр Аброськин и Алексей Катков.

На текущем этапе пользователям доступны инструменты мониторинга, фиксации нарушений, подготовки обращений и управления процессом защиты через единый личный кабинет. В компании отмечают, что дальнейшее развитие платформы будет связано с расширением перечня поддерживаемых источников и автоматизацией дополнительных сценариев защиты брендов и цифрового контента.