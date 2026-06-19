«М.видео»: каждый второй монитор в России обладает диагональю 27 дюймов

«М.видео» проанализировала рынок мониторов в России по итогам I квартала 2026 г. Почти каждый второй проданный монитор имеет диагональ 27 дюймов, каждый третий оснащен разрешением QHD, а покупатели все чаще выбирают более крупные и технологичные модели для работы, учебы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Российский рынок мониторов продолжает двигаться в сторону более крупных и технологичных устройств. Если еще несколько лет назад наиболее востребованными были модели с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD, то сегодня стандартом постепенно становятся мониторы 27 дюймов с разрешением QHD. Такие устройства обеспечивают больший комфорт при работе, обучении и потреблении контента, а также востребованы среди геймеров. Мы видим устойчивый рост интереса к игровым моделям, мониторам с высокой частотой обновления и устройствам с улучшенной цветопередачей. Покупатели все чаще рассматривают монитор как долгосрочную инвестицию в удобство работы и развлечений, поэтому выбирают более функциональные решения».

По данным «М.видео» и аналитики рынка, в I квартале 2026 г. в России было продано около 774 тыс. мониторов, что сопоставимо по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом денежный объем рынка составил 11,3 млрд руб.

Самой популярной диагональю мониторов в России стали модели 27 дюймов. Их доля достигла 45% от общего объема продаж против 41,4% годом ранее. Таким образом, сегодня практически каждый второй монитор, приобретаемый российскими покупателями, имеет диагональ 27 дюймов.

Одновременно продолжает снижаться доля классических моделей с диагональю 23,8 дюйма. Если год назад на них приходилось 27,2% продаж, то по итогам I квартала 2026 г. показатель снизился до 21,9%. Покупатели все чаще выбирают более крупные экраны, которые обеспечивают больший комфорт при работе с документами, многозадачности, просмотре контента и играх.

Еще одним заметным трендом стал рост популярности мониторов с более высоким разрешением. Доля устройств с разрешением Full HD (1920×1080) за год сократилась с 66,9% до 56,5%, тогда как сегмент QHD (2560×1440) вырос с 22,7% до 31,4%. Доля 4K-мониторов также продолжила увеличиваться и достигла 10,9%.

Таким образом, каждый третий монитор, продаваемый на российском рынке, уже оснащен разрешением QHD, которое становится новым стандартом для пользователей, работающих с графикой, большим объемом информации, мультимедийным контентом и современными игровыми приложениями. При этом каждый десятый приобретаемый монитор уже поддерживает разрешение 4K.

Среди наиболее популярных брендов мониторов на российском рынке по итогам I квартала 2026 г. можно выделить MSI, Redmi, Xiaomi, Samsung и LG. Наибольший спрос сохраняется на универсальные модели для дома и офиса, а также игровые мониторы с высокой частотой обновления изображения.

Самые популярные диагонали мониторов в России в I квартале 2026 г: 27 дюймов — 45,0%; 23,8 дюйма — 21,9%; 21,5 дюйма — 4,2%; 24 дюйма — 4,1%; 34 дюйма — 3,8%; 24,5 дюйма — 3,5%; 31,5 дюйма — 2,8%.

Самые популярные разрешения мониторов в России в I квартале 2026 г: Full HD (1920×1080) — 56,5%; QHD (2560×1440) — 31,4%; 4K UHD (3840×2160) — 10,9%.

Самые популярные бренды мониторов в России по количеству проданных устройств: MSI, Redmi, Xiaomi, LG, Samsung.

Самые популярные бренды мониторов в России по выручке: MSI, Xiaomi, Redmi, Samsung, LG.