Разделы

Телеком Мобильная связь Техника
|

«МегаФон» выпустил собственный eSIM-роутер

«МегаФон» создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем. Это решение позволяет пользователям дистанционно активировать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Главная особенность — возможность удаленного подключения без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство «МегаФонаа» и Yota было разработано с учетом специфики российских сетей и прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора. В отличие от аналогов, доступных на сторонних маркетплейсах и не проходивших тестирование, это гарантированно работает в отечественных частотных диапазонах. Как правило, девайсы без такой адаптации часто снижают скорость передачи данных, относительно параметров, которые поддерживает мобильная сеть, и не всегда гарантируют стабильное подключение.

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд
Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд безопасность

Конструкция роутера предусматривает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Это позволяет брать его в поездки. При этом, он поддерживает как цифровые, так и традиционные физические SIM-карты, а подключить одновременно можно до 32 гаджетов через Wi-Fi-сеть, которая работает в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это делает его универсальным решением как для домашнего использования, так и для мобильных сценариев.

Новинка уже доступна в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota и интернет-магазине.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще