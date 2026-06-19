«МегаФон» выпустил собственный eSIM-роутер

«МегаФон» создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем. Это решение позволяет пользователям дистанционно активировать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Главная особенность — возможность удаленного подключения без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство «МегаФонаа» и Yota было разработано с учетом специфики российских сетей и прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора. В отличие от аналогов, доступных на сторонних маркетплейсах и не проходивших тестирование, это гарантированно работает в отечественных частотных диапазонах. Как правило, девайсы без такой адаптации часто снижают скорость передачи данных, относительно параметров, которые поддерживает мобильная сеть, и не всегда гарантируют стабильное подключение.

Конструкция роутера предусматривает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Это позволяет брать его в поездки. При этом, он поддерживает как цифровые, так и традиционные физические SIM-карты, а подключить одновременно можно до 32 гаджетов через Wi-Fi-сеть, которая работает в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это делает его универсальным решением как для домашнего использования, так и для мобильных сценариев.

Новинка уже доступна в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota и интернет-магазине.