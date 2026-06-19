Каждый третий продавец на «Яндекс Маркете» получил доступ к сниженной комиссии

«Яндекс Маркет» открыл для продавцов одежды, обуви и аксессуаров доступ к подписке на сниженную комиссию. Теперь они смогут выбрать — включить новый сниженный тариф или продолжить работать по действующим условиям оферты. Сниженная комиссия по подписке составит 14% для партнеров, хранящих товары на складах «Маркета» или работающих по модели «Экспресс», а для остальных — от 14% до 21%. Ранее в этой категории в зависимости от выбранной модели логистики комиссии в среднем составляли от 45% до 52%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса

Кроме сниженной комиссии в подписку входит ограничение скидок за счет площадки, а также инструменты продвижения и автоматизации. Такая модель работы позволяет как крупным, так и небольшим fashion брендам иметь больше контроля и предсказуемости на маркетплейсе и самостоятельно определять конечную цену для покупателей.

С 1 июля доступ к сниженной комиссии получат также продавцы, торгующие товарами для дачи, сада и огорода, а также строительства и ремонта. Для них она составит от 12% до 19% в зависимости от выбранной модели логистики. Ранее к тестированию подключились продавцы товаров для красоты и детских товаров.

Таким образом, теперь доступ к подписке на сниженную комиссию получил каждый третий партнер маркетплейса. Её стоимость в зависимости от набора инструментов составляет 6,99 тыс. руб. или 16,99 тыс. руб. ежемесячно. Маркет продолжит собирать обратную связь от продавцов, улучшать эту модель работы и масштабировать ее на новые категории.