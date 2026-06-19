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Каршеринг BelkaCar узнал планы пользователей на лето

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, куда пользователи планируют отправиться летом. Так, 38% россиян планируют провести лето в коротких поездках по стране длительностью от одного до трех дней. 26% респондентов планируют поехать в длительный отпуск. Еще 19% будут действовать спонтанно и решать в процессе. Еще 17% пока не определились с планами. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

43% пользователей планируют путешествовать по России и собираются посетить Санкт-Петербург, Казань, Тулу, Ярославль, Петрозаводск, Анапу и Горно-Алтайск. В деревню или к родственникам отправятся 19%, к морю – 18% пользователей, в другую страну планируют отправиться 15%.

Чаще всего россияне путешествуют на самолетах или поездах (38%), еще 22% выбирают автомобили каршеринга, по 11% респондентов выбирают путешествие на собственном или арендованном автомобиле, 7% предпочитают передвигаться в составе экскурсионной или туристической группы, а еще 5% выбирают общественный транспорт.

В сервисах каршеринга во время длительных путешествий пользователи хотели бы иметь возможность завершить аренду в любом месте (33%), передать руль другому водителю (20%), арендовать пакетный тариф «все включено» с платными дорогами, парковками и страховкой (18%), выделенную линию службы поддержки (11%), возможность заказать допы, вроде детского кресла, креплений для спортивного инвентаря и т.д. (8%), использовать готовые маршруты с описаниями локаций (6%), дополнительные бонусы и скидки от партнеров сервисов (4%).


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