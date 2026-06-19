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Исследование Weeek: 69% российских сотрудников ежедневно используют ИИ в работе

По данным аналитиков таск-трекера Weeek сотрудники работают в режиме инструментальной перегруженности. На постоянной основе специалисты используют от семи цифровых инструментов. 89% сотрудников используют мессенджеры чаще всего, ИИ-инструменты – 69%. Самыми частыми пользователями ИИ-инструментов оказались middle-специалисты – 32%. Об этом сообщили CNews представители таск-трекера Weeek.

Исследование проводилось среди 1,14 тыс. сотрудников из сфер ИT, маркетинга, дизайна, образования, HR, производства, ритейла, логистики и консалтинга. Все опрошенные – представители малого и среднего бизнеса.

Согласно результатам опроса, самым востребованным рабочим инструментом остаются мессенджеры – их используют 89% респондентов. На втором месте находятся ИИ-инструменты (69%), далее следуют Excel и Google Sheets (65%), таск-трекеры (61%), документы и базы знаний (52%), электронная почта (51%) и CRM-системы (29%).

Наиболее активно искусственный интеллект используют сотрудники digital-сфер. Среди пользователей ИИ-инструментов 30% работают в ИT, маркетинге и дизайне, 21% – в образовании, 19% – в HR и консалтинге, 18% – в логистике, еще 12% приходятся на производство, ритейл и другие отрасли.

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Исследование также показало, что ИИ наиболее востребован среди специалистов среднего уровня. Среди пользователей нейросетей 32% составляют middle-специалисты, 28% – руководители отделов, 18% – senior-специалисты, 12% – собственники бизнеса и фаундеры, 10% – junior-сотрудники.

Сооснователь Weeek Инга Скерсь: «Раньше продуктивность часто воспринималась как способность быстро отвечать на любые запросы. Сейчас бизнес постепенно начинает понимать, что бесконечная реактивность разрушает концентрацию и качество работы. Поэтому компании все больше инвестируют не просто в коммуникацию, а в системы, которые помогают усилить управляемость. Когда сотрудники вынуждены держать все в голове и постоянно переключаться между инструментами, компания очень быстро начинает терять скорость и устойчивость. Сильные процессы сегодня – это про возможность для команды спокойно работать и не тратить энергию на борьбу с хаосом, а не про контроль».

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