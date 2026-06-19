Разделы

ПО Безопасность
|

Футбольный финт: «Лаборатория Касперского» выявила сотни поддельных сайтов, имитирующих официальные ресурсы FIFA

«Лаборатория Касперского» выявила более 330 уникальных доменов, имитирующих официальные ресурсы FIFA 2026. Кроме того, злоумышленники активно используют растущий интерес к онлайн-трансляциям матчей и ставкам на спорт — в том числе и среди российских пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Фальшивые трансляции. Мошенники создают поддельные сайты, в том числе русскоязычные, на которых якобы можно получить доступ к трансляциям матчей Чемпионата мира по футболу без рекламы. На некоторых из таких ресурсов утверждается, что просмотр откроется после авторизации. Для этого якобы нужно зайти в телеграм-бот, нажать «Старт» и бот отдаст некий код для входа на сайт трансляции. После этого потенциальную жертву перенаправляют на страницу оформления подписки для просмотра матчей стоимостью 12 руб. Для убедительности на сайте в разделе «Отзывы» находится подборка позитивных комментариев от якобы реальных пользователей. При оплате с банковской карты потенциальной жертвы автоматически списывается не обозначенная сумма платежа, а все оставшиеся средства, которые затем оказываются у злоумышленников.

Ложные платформы для ставок и прогнозов на матчи. На таких поддельных сайтах требуется создать учетную запись, а для этого — предоставить личную информацию, включая имя и фамилию, адрес электронной почты, номер телефона. Это ведет к риску финансовых потерь и кражи учетных данных, если человек использует один и тот же пароль на нескольких сервисах.

Другие «футбольные» сценарии. Мошенники также рассылают электронные письма, в которых пытаются обманом заставить пользователей перечислить деньги или перейти по фишинговым ссылкам. Для привлечения внимания они часто используют темы-приманки и убедительные формулировки. Например, в одной из обнаруженных рассылок рекламировались услуги по футбольной аналитике и прогнозам на исход матчей, за доступ к которым предлагалось заплатить комиссию в размере 200 австралийских долларов. Злоумышленники создают ощущение срочности, стремятся убедить получателей действовать быстро — это один из настораживающих признаков.

«К турниру готовились не только спортсмены и болельщики, но и мошенники. Сегодня для просмотра матчей требуется лишь подключение к интернету и устройство, и они активно пользуются этим — создают различные сценарии и схемы, чтобы выманивать деньги и данные. Об этом свидетельствуют обнаруженные нами фейковые сайты, предлагающие услуги потокового вещания и ставок на нескольких языках. Чтобы не подвергать риску личную информацию и финансы, мы рекомендуем пользоваться только известными ресурсами с официальными трансляциями», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой таких угроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: проверять подлинность сайтов перед вводом личных данных, в том числе формат URL-адресов и правильное написание названий организаций; выбирать официальные и надежные стриминговые платформы, чтобы защитить конфиденциальную информацию от кражи и неправомерного использования; установить на все используемые устройства надежные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами; включать многофакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки»

Обзор: Комплексные системы управления фермерским хозяйством 2026

«Дыра», которую прежде считали мелкой, делает файерволлы бесполезными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще