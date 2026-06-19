DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных

Проект внедрения DWH (корпоративного хранилища данных) в ООО «Ай Пи Ти Групп» демонстрирует, как централизация данных из разных учетных систем и ручных файлов позволяет ускорить финансовый анализ и планирование в консалтинговом бизнесе. Об этом CNews сообщили представители BI Consult.

«Отчет по валовой прибыли раньше был нашей головной болью: данные из нескольких источников, ручная сшивка, риски ошибок. Теперь DWH собирает его за несколько часов с автоматической проверкой качества. Мы не гадаем, точны ли цифры, — мы используем это время, чтобы анализировать причины отклонений и корректировать планы. Финансовое планирование стало одновременно быстрее и надежнее», — сказал Николай Браташ, заместитель финансового директора «Ай Пи Ти Групп».

До старта проекта аналитическая инфраструктура компании представляла собой комбинацию выгрузок отчетов из нескольких экземпляров «1С», вручную собираемых Excel-таблиц и разрозненных отчётов в Power BI, частично построенных на неподтвержденных данных.

Основные проблемы были типичны для компаний, переросших возможности точечной автоматизации: отсутствовал единый источник достоверных данных — каждый отдел пользовался своими срезами, наблюдались высокие трудозатраты на ежемесячную сборку сводной отчетности, контроль качества данных был слабым (ошибки в источниках выявлялись слишком поздно), не существовало единого описания данных и бизнес-правил, а возможности для глубокого анализа и планирования оставались ограниченными.

Бизнес поставил задачу: создать централизованное хранилище, которое автоматически собирало бы данные из всех источников, унифицировало их и обеспечивало бы быстрый доступ к отчетности для инвестиционно-аналитического отдела и руководства.

При выборе архитектуры компания руководствовалась несколькими критериями: полное воспроизведение данных из «1С» без потерь, поддержка сложных расчетов показателей и витрин данных, масштабируемость для подключения новых юридических лиц, наличие инструментов контроля качества данных, а также возможность внесения ручных корректировок в рамках заданных форм (например, маппинг статей бюджета).

Рассмотрев несколько вариантов, остановились на классической связке: хранилище данных на платформе Microsoft SQL Server Standard и витрины для последующей визуализации в Power BI. В качестве подрядчика выбрали BI Consult — с учетом опыта команды в построении DWH для компаний со сложной учётной периметрией.

Корпоративное хранилище данных (Data Warehouse) — это специализированная база данных, которая собирает информацию из разных источников (в данном случае — из нескольких баз «1С», Excel-файлов, форм ввода Access), приводит ее к единым форматам и правилам, а затем служит единственным источником для отчетов и аналитики. Благодаря этому финансовые и операционные показатели перестают расходиться между разными отчетами.

В проекте используется платформа SQL Server Standard 15.0.2155.2. Основными источниками данных выступают 28 баз 1С, пользовательские формы ввода в Access и файлы MS Excel. Объём загруженных данных составляет порядка 30 ГБ — это транзакционные данные за три года деятельности компании. На старте хранилищем пользуется команда аналитиков.

Проект стартовал в октябре 2024 г. и велся поэтапно, с приоритетом наиболее востребованных отчетов. В октябре–ноябре 2024 г. провели обследование отчета «Валовая прибыль» и отчета по бюджету доходов и расходов (далее — БДР), сформировали архитектуру хранилища и начали разработку первого отчёта. В январе–феврале 2025 г. завершили обследование БДР и реализовали отчет «Валовая прибыль». В апреле 2025 г. стартовала разработка отчета БДР, а в декабре 2025 г. она была завершена — одновременно началась разработка расчета фонда оплаты труда (ФОТ). К концу 2025 г. система закрыла ключевые аналитические потребности инвестиционно-аналитического отдела.

Для бизнес-пользователей (аналитиков и руководства) хранилище обеспечило единую версию правды: данные из разных баз «1С» приведены к единому формату с учётом пользовательских корректировок (например, маппинга статей БДР). Аналитика перестала зависеть от ручных выгрузок из источников — все расчеты выполняются в хранилище. Витрины данных (готовые наборы показателей для отчётов) рассчитываются автоматически, что исключает человеческий фактор при сборке. При этом возможность вносить корректировки в рамках заданных форм повышает гибкость, но сохраняет контроль, а автоматизированные проверки помогают выявлять ошибки в учетных системах-источниках, которые раньше оставались незамеченными.

Для ИT-отдела ключевыми эффектами стали отказоустойчивость и стандартизация. Расчеты вынесены из продуктивных баз «1С» в DWH, что снижает нагрузку на оперативные системы и уменьшает риск их сбоев. Единая модель данных с централизованными бизнес-правилами упрощает поддержку и ускоряет разработку новых отчетов.

В бизнес-процессах компании произошли следующие изменения: ускорился цикл принятия решений за счет оперативной информации, повысилась точность планирования и бюджетирования, появилась возможность выявлять скрытые возможности и риски на основе точного анализа данных, выросла ответственность сотрудников благодаря прозрачности и согласованности показателей, а также снизились операционные издержки и риски за счёт исключения ручных ошибок.

По итогам первых месяцев промышленной эксплуатации зафиксированы измеримые эффекты. Трудозатраты на подготовку отчетности сократились на 50%, а срок получения необходимой информации топ-менеджерами уменьшился на 70%. Отчет по валовой прибыли теперь собирается за несколько часов вместо нескольких дней. Отчет БДР (бюджет доходов и расходов) автоматически формируется с учетом пользовательского маппинга статей — ранее это требовало ручного переноса и сверки.

Компания планирует развивать хранилище по нескольким направлениям: подключение новых типов источников данных, дальнейшая автоматизация текущей отчётности (которая пока остаётся частично ручной), разработка дополнительных отчетов с автоматической сборкой и проверкой качества, увеличение числа пользователей DWH, а также внедрение дополнительных форм для пользовательских корректировок, чтобы закрыть больше сценариев анализа.

«Проект в «Ай Пи Ти Групп» — яркий пример того, как грамотное проектирование хранилища данных превращает хаос разрозненных выгрузок в прозрачную и управляемую аналитику. Ключевым преимуществом решения стала архитектура, изначально спроектированная с учетом параллельной миграции Заказчика с «1С Управление Торговлей» на «1С Комплексная Автоматизация». Продуманная автоматизация и модульность свели к нулю затраты на доработки DWH в процессе перехода. Особенно ценно, что заказчик чётко понимал свои бизнес-задачи и активно участвовал в проработке маппинга статей БДР и других сложных моментов. Таким образом мы совместно решили реальную проблему управленческого учёта, а сам проект стал для нас ещё одним шагом в развитии экспертизы по интеграции «1С» и SQL Server в консалтинговых компаниях со сложной структурой данных. Благодарим команду клиента за конструктивную работу и доверие», — сказал Максим Харин, руководитель проекта со стороны BI Consult.