Разделы

Цифровизация
|

Biplanum усиливает экспертизу в импортозамещении BI: стратегическое партнерство со «Сбер2B»

Системный интегратор Biplanum (ООО «Бипланум») и компания «Сбер2B» (ООО «Сбер2В»), заключили партнерское соглашение. Biplanum получил статус авторизованного партнера с правом продажи лицензий, внедрения и сопровождения платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

Сотрудничество направлено на ускорение импортозамещения западных BI-систем в крупных корпоративных сегментах и среднем бизнесе. Накопленный опыт специалистов Biplanum позволяет предлагать клиентам архитектуру современного аналитического ландшафта на базе «Навигатор BI» с подстройкой под отраслевую специфику.

«Навигатор BI» – аналитическая платформа, изначально создававшаяся для обработки и визуализации больших объемов данных внутри экосистемы Сбербанка, а затем выведенная на внешний рынок. Платформа включена в Реестр отечественного ПО и совместима с российскими ОС и СУБД.

Одна из особенностей «Навигатора BI» – встроенные ИИ-агенты (технология GenBI) на основе собственной LLM GigaChat. Пользователь вводит запрос текстом или голосом на русском или английском языке, а встроенный ИИ-агент самостоятельно находит нужные метрики и строит визуализацию. Время получения результата занимает всего несколько секунд. В свежем релизе «Навигатора BI» была добавлена возможность интеграции с другими популярными LLM моделями.

При этом платформа умеет работать не только с числами, но и с неструктурированными документами: отвечать на вопросы, извлекая информацию из PDF-файлов (RAG поиск), суммаризировать протоколы и создавать описания к дашбордам.

Для крупных организаций с жесткими требованиями к разграничению доступа «Навигатор BI» предлагает зрелую ролевую модель. В системе предусмотрены гибкая настройка политик доступа, реализовано делегирование прав, поддержка временных позиций с территориальной и иной привязкой, а также правила автоматизации, которые назначают права динамически – на основе должности, подразделения, региона и/или других атрибутов пользователя. Это позволяет выстроить полностью управляемую аналитическую среду.

Если стандартных типов визуализации недостаточно, на помощь приходит low-code конструктор визуализаций. Аналитик может собрать уникальный виджет без привлечения разработчиков. Это закрывает большинство запросов на кастомные отчеты без покупки отдельных расширений и дорогостоящей заказной разработки, тем самым снижая стоимость владения продуктом (TCO).

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации
Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации Телеком

Важным плюсом «Навигатора BI» перед другими отечественными BI-платформами является встроенная self-service аналитика. Пользователи могут самостоятельно работать с данными, а функция генерации виджетов по шаблону на основе набора данных позволяет быстро создавать однотипные отчеты.

Интерфейс автоматически адаптируется под любое устройство – от рабочего компьютера до смартфона или планшета на базе iOS или Android – без потери функциональности. Руководитель может открыть полноценный дашборд с телефона и продолжить работать так же, как и за рабочим столом.

Дополнительно платформа интегрирована со «СберИндекс.Про» – актуальной макроэкономической статистикой, которой нет в других BI-системах: данные о потребительской и предпринимательской активности, динамика цен на недвижимость, доходы и расходы населения. Для руководителей регионов и топ-менеджеров крупного бизнеса это возможность принимать решения на основе актуальной рыночной картины, не дожидаясь выхода периодических отчетов.

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»
Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» Цифровизация

«Для наших клиентов «Навигатор BI» закрывает две задачи одновременно: замещение западных BI-платформ и выход на новый уровень работы с данными за счет генеративного ИИ и гибкой настройки визуализаций. Продукт уже зарекомендовал себя на высоких нагрузках, что важно при запуске проектов у заказчиков с повышенными требованиями к производительности и безопасности. Мы выстроили полноценную практику внедрения — от проектирования архитектуры данных до разработки дашбордов и обучения пользователей», — отметил Игорь Фролов, управляющий директор ООО «Бипланум».

«Партнерство с Biplanum — это пример того, как «Навигатор BI» развивается через экспертизу интеграторов, глубоко укорененных в отраслевой специфике заказчиков. Мы создавали платформу для работы с большими данными в условиях реальной корпоративной среды, и сегодня видим, что этот опыт востребован далеко за пределами экосистемы Сбера. Совместно с Biplanum мы сможем предложить рынку не просто замену зарубежных платформ, а полноценную аналитическую среду с генеративным ИИ, гибкой ролевой моделью и интеграцией с макроэкономическими данными в реальном времени», — сказал Денис Козицкий, лидер направления, «Сбер2B ИИ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Власти передумали создавать установки для производства чипов за 835 миллионов, потому что это нецелесообразно

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще