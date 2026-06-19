Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для выпускников СПО без опыта выросли на 28% за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику зарплатных предложений и спроса на специалистов без опыта работы с дипломом среднего профессионального образования (СПО) по итогам весны 2026 года. По данным платформы, работодатели продолжают усиливать конкуренцию за молодых специалистов: средние предлагаемые зарплаты для выпускников колледжей и техникумов выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достигли 77,34 тыс. руб./мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди профессий, доступных выпускникам СПО без опыта работы, наиболее заметный рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован у логистов и банковских работников — на 33% год к году. Весной 2026 г. работодатели предлагали таким специалистам в среднем 80,56 тыс. руб./мес и 79,86 тыс. руб./мес соответственно. Также в число лидеров вошли менеджеры по персоналу, чьи зарплатные предложения выросли на 26% и достигли 72,91 тыс. руб./мес.

При этом средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов без опыта и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше указанных значений, а фактический доход зависит также от премиальных выплат и региональных различий.

Одновременно компании активнее нанимали молодых специалистов с СПО. Чаще всего искали специалистов технической поддержки (+23%), инженеров-техников (+22%) и инженеров производственно-технического отдела (+13%).

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

«Мы видим устойчивый разворот работодателей в сторону выпускников СПО как полноценного кадрового ресурса — это подтверждается в том числе ростом зарплатных предложений на 28% за год. Компании все чаще готовы инвестировать в дообучение на старте, поскольку получают сотрудников с базовой практической подготовкой и более коротким периодом адаптации. В ближайшие годы эта категория будет одной из ключевых для рынка труда — на фоне роста промышленности, логистики и сервисных функций», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

Интерес к СПО подтверждается и на стороне образования: по данным открытых источников, прием на рабочие специальности увеличился на 37%, что формирует долгосрочный приток кандидатов в сегменты с наиболее острым кадровым дефицитом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще