«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для выпускников СПО без опыта выросли на 28% за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику зарплатных предложений и спроса на специалистов без опыта работы с дипломом среднего профессионального образования (СПО) по итогам весны 2026 года. По данным платформы, работодатели продолжают усиливать конкуренцию за молодых специалистов: средние предлагаемые зарплаты для выпускников колледжей и техникумов выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достигли 77,34 тыс. руб./мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди профессий, доступных выпускникам СПО без опыта работы, наиболее заметный рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован у логистов и банковских работников — на 33% год к году. Весной 2026 г. работодатели предлагали таким специалистам в среднем 80,56 тыс. руб./мес и 79,86 тыс. руб./мес соответственно. Также в число лидеров вошли менеджеры по персоналу, чьи зарплатные предложения выросли на 26% и достигли 72,91 тыс. руб./мес.

При этом средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов без опыта и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше указанных значений, а фактический доход зависит также от премиальных выплат и региональных различий.

Одновременно компании активнее нанимали молодых специалистов с СПО. Чаще всего искали специалистов технической поддержки (+23%), инженеров-техников (+22%) и инженеров производственно-технического отдела (+13%).

«Мы видим устойчивый разворот работодателей в сторону выпускников СПО как полноценного кадрового ресурса — это подтверждается в том числе ростом зарплатных предложений на 28% за год. Компании все чаще готовы инвестировать в дообучение на старте, поскольку получают сотрудников с базовой практической подготовкой и более коротким периодом адаптации. В ближайшие годы эта категория будет одной из ключевых для рынка труда — на фоне роста промышленности, логистики и сервисных функций», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

Интерес к СПО подтверждается и на стороне образования: по данным открытых источников, прием на рабочие специальности увеличился на 37%, что формирует долгосрочный приток кандидатов в сегменты с наиболее острым кадровым дефицитом.