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Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество складных смартфонов

МТС проанализировала продажи складных смартфонов на российском рынке в 2026 г. В январе-мае было продано рекордное число таких устройств за всю историю – 42 тыс. складных смартфонов на сумму 3,9 млрд руб. За два года их продажи в России выросли более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС

По сравнению с январем–маем 2024 г. спрос на такие устройства увеличился более чем на 50% в штуках. По итогам января–мая 2026 г. сегмент складных смартфонов в России вырос на 30% в штуках и на 10% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Интерес к устройствам складного форм-фактора стабильно растет на протяжении последних лет. Расширение ассортимента и появление более доступных моделей способствовали снижению средней стоимости устройств на 16% — до 92,6 тыс. руб.

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Продажи складных смартфонов на российском рынке
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Самой популярной моделью в количественном выражении стал Samsung Galaxy Z Flip 7, за ним следуют Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi Mix Flip. По объему продаж в денежном выражении лидируют Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6.

«Складные смартфоны остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов российского рынка. Пользователей привлекает сочетание инновационного форм-фактора, флагманских характеристик и возможностей для работы и развлечений. При этом категория становится все более массовой, производители активно расширяют линейки устройств, в связи с чем снижается средняя стоимость складных моделей. В результате за первые пять месяцев 2026 года продажи складных смартфонов достигли рекордного уровня за всю историю существования сегмента в России», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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