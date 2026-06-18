В России впервые прошла сдача норматива ТехноГТО по ИИ

124 участника из 25 регионов заработали золотые значки ТехноГТО, успешно сдав очные нормативы технологической грамотности, включая «Искусственный интеллект». Норматив по ИИ разработан при участии Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Сдача норматива проводилась в России впервые. Об этом CNews сообщили представители НТИ.

ТехноГТО — часть Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.

Сдача норматива «Искусственный интеллект» ТехноГТО состоит из двух этапов: онлайн и очного. Чтобы получить допуск к очному этапу, участник должен на сайте technogto.kruzhok.org успешно сдать пять или больше любых онлайн-нормативов, включая «Искусственный интеллект», продемонстрировав уверенные знания в разных областях. В онлайн-тестировании участники отвечали на вопросы о развитии ИИ и сферах его применения, показывали умение пользоваться ИИ-инструментами и определять контент, сгенерированный нейросетями. С момента запуска норматива свои силы в сдаче теста на сайте попробовали более 8 000 человек, 30% участников успешно прошли онлайн-этап — набрали 70 и более баллов.

На очном этапе норматива по ИИ участники подтверждали свои знания на практике: писали промты для нейросетей, генерировали с помощью ИИ тексты, графику, видео. В рамках весенней сессии в этом этапе приняли участие около 300 человек. С заданиями справились 175 участников из 29 регионов. В лидерах — Брянская область (39 успешно сдавших участников), Санкт-Петербург (19 человек), Новосибирская и Оренбургская области (по 14 человек). 124 человека заработали золотые значки, сдав наряду с нормативом по ИИ второе направление из комплекса ТехноГТО по выбору.

Золотой значок ТехноГТО дает школьникам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Золотые значки будут вручены в рамках следующей осенней сессии сдачи ТехноГТО – она стартует в сентябре 2026 г. на очных площадках проекта, прошедших отбор.

Петр Положевец, Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»: «С момента запуска онлайн-норматив «Искусственный интеллект» ТехноГТО сдали более 8 тыс. участников – наше совместное направление стало одним из самых популярных во всероссийском комплексе технологической грамотности. И дело не только в преимуществах, которые получают лучшие участники, заработавшие золотые значки ТехноГТО. Все больше школьников осознают, что искусственный интеллект – та самая сквозная технология, которая уже сегодня проникает практически во все сферы деятельности человека, и ее влияние будет кратно возрастать. Именно поэтому владеть компетенциями в сфере ИИ для современного человека становится не просто важно, а жизненно необходимо, и наш норматив даёт возможность всем желающим проверить и повысить уровень своих знаний».

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ: «Золотые значки ТехноГТО заработали участники, успешно сдавшие два очных норматива – в дополнение к «Искусственному интеллекту» они могли пройти любые нормативы комплекса. Данные обо всех участниках, удостоенных наград, переданы в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Уже в этом году множество российских университетов внесли ТехноГТО в свои правила приема и смогут вознаградить абитуриентов с золотыми значками дополнительными баллами к ЕГЭ».