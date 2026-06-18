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Торговля CFD-контрактами стала доступна на iOS в приложении «БКС Мир инвестиций»

Торговля CFD-контрактами теперь доступна в приложении «БКС Мир инвестиций» не только на Android, но и на iOS. Клиентам БКС не нужно отдельное приложение для работы с CFD – совершать сделки можно прямо на цифровой платформе «БКС Мир инвестиций», статус квалифицированного инвестора не требуется. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

CFD-контракты позволяют получать экспозицию на зарубежные активы без прямой покупки ценных бумаг и связанных с этим инфраструктурных рисков. Инвестор участвует в движении цены базового актива через российскую инфраструктуру, что позволяет избежать риска блокировки самих ценных бумаг.

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Инструмент создает широкие возможности для диверсификации портфеля. Сейчас клиентам БКС доступно около 200 CFD-контрактов на акции крупнейших международных компаний, а также на индекс S&P 500 и наиболее популярные ETF. Позиции можно открывать как в расчете на рост, так и на снижение стоимости базового актива.

Важная особенность продукта – возможность получать выплаты, размер которых привязан к дивидендам по зарубежным ценным бумагам. CFD могут использоваться не только для краткосрочных сделок, но и как инструмент долгосрочных инвестиций. Для начала торговли CFD-контрактами в приложении «БКС Мир инвестиций» достаточно зайти в раздел «Рынки» – «CFD» и выбрать нужный инструмент. Счета можно открывать в разных валютах, включая рубли, доллары США, евро, юани и дирхамы ОАЭ.

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