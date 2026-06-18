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«Солар»: мошенники отреагировали на введение топливных лимитов

По итогам 2025 г. эксперты по кибербезопасности Solar AURA выявили рост числа фишинговых сайтов cреди своих клиентов в 1,5 раза. В числе основных фишинговых ресурсов — поддельные сайты маркетплейсов, государственных и инвестиционных платформ. Мошенники всегда оперативно реагируют на актуальную повестку — так, в сети появился фишинговый сайт, который предлагает получить ваучеры на бесплатное топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Внешне онлайн-площадка выглядит вполне солидно: злоумышленники ссылаются на некую «правительственную инициативу» для всех граждан. «Акция» предусматривает от 20 до 100 литров бесплатного топлива на человека, а ее действие распространяется на более чем 500 сетей АЗС по всей России. Мошенническая схема заключается в том, что для получения «ваучера» необходимо заполнить форму с персональными данными — ФИО, номером телефона и реквизитами банковской карты. Подобные предложения не имеют отношения к государственным мерам поддержки, а заполнение такой формы грозит утечкой персональных данных и потерей денежных средств.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, всегда проверяйте информацию о любых мерах поддержки через официальные каналы, например, на сайтах Министерства финансов России и Правительства России. Внимательно проверяйте ссылки перед переходом: названия фишинговых сайтов чаще всего содержат опечатки, замену букв (например, «s» на «с») и лишние символы. Не вводите данные своей банковской карты и личные сведения на сомнительных ресурсах, даже если ссылки приходят от ваших знакомых или в чатах. Всегда скептически относитесь к щедрым предложениям и акциям — скорее всего, это мошенники».

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