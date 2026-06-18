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Система электронного документооборота СЭДКП совместима с Astra Linux

«Группа Астра» и Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФГАНУ «ФИЦТО») подтвердили совместимость открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения поручений (СЭДКП) с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.8.5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СЭДКП — полнофункциональная система электронного документооборота, которая применяется в органах государственной власти, в том числе в Министерстве просвещения Российской Федерации и других организациях научной и образовательной сферы. Решение используется для регистрации, управления, форматирования и создания документов. Подтвержденная совместимость упрощает внедрение СЭДКП в организациях, которые переходят на импортозамещенное программное обеспечение, и снижает риски при эксплуатации в защищенной среде. Для заказчиков это означает упрощенную адаптацию и стабильную работу системы.

Обе компании ведут системную работу по развитию потенциала своих решений за счет их совместимости с другими импортонезависимыми продуктами, таким образом расширяя возможности заказчиков для построения защищенной ИТ-инфраструктуры на базе российских решений. Так, СЭДКП ранее успешно прошла проверку на совместимость с другими отечественными операционными системами. В свою очередь «Группа Астра» реализует программу технологического партнерства Ready for Astra, которая помогает заказчикам выбирать уже проверенные решения с подтвержденной работоспособностью в экосистеме Astra Linux, а партнерам — эффективнее продвигать свои решения.

«Совместимость для пользователей — это не формальность, а основа предсказуемой и безопасной работы ИТ-систем. Для систем электронного документооборота критически важны стабильность и бесперебойность, а также безопасность и конфиденциальность, тем более для организаций госсектора. Когда решение протестировано и подтверждено в среде Astra Linux, заказчик получает готовую к эксплуатации связку и может быть уверен, что важный операционный процесс осуществляется оптимальным образом», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем в сфере образования — один из приоритетов деятельности ФГАНУ «ФИЦТО». Совместимость СЭДКП с Astra Linux — это не просто техническое достижение, а необходимый шаг для системы образовательных организаций Минпросвещения России, переходящих на импортозамещенное ПО. Обеспечивая такого рода совместимость, ФГАНУ «ФИЦТО», имеющий лицензии ФСТЭК и ФСБ России и включенный в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора, гарантирует конфиденциальность, целостность и доступность информации, обрабатываемой на наших мощностях», — сказал Александр Молотков, директор ФГАНУ «ФИЦТО».

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

По итогам совместных испытаний выдан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу СЭДКП на Astra Linux Special Edition 1.8.5. с уровнем защищенности «Базовый».


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