Система электронного документооборота СЭДКП совместима с Astra Linux

«Группа Астра» и Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФГАНУ «ФИЦТО») подтвердили совместимость открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения поручений (СЭДКП) с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.8.5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СЭДКП — полнофункциональная система электронного документооборота, которая применяется в органах государственной власти, в том числе в Министерстве просвещения Российской Федерации и других организациях научной и образовательной сферы. Решение используется для регистрации, управления, форматирования и создания документов. Подтвержденная совместимость упрощает внедрение СЭДКП в организациях, которые переходят на импортозамещенное программное обеспечение, и снижает риски при эксплуатации в защищенной среде. Для заказчиков это означает упрощенную адаптацию и стабильную работу системы.

Обе компании ведут системную работу по развитию потенциала своих решений за счет их совместимости с другими импортонезависимыми продуктами, таким образом расширяя возможности заказчиков для построения защищенной ИТ-инфраструктуры на базе российских решений. Так, СЭДКП ранее успешно прошла проверку на совместимость с другими отечественными операционными системами. В свою очередь «Группа Астра» реализует программу технологического партнерства Ready for Astra, которая помогает заказчикам выбирать уже проверенные решения с подтвержденной работоспособностью в экосистеме Astra Linux, а партнерам — эффективнее продвигать свои решения.

«Совместимость для пользователей — это не формальность, а основа предсказуемой и безопасной работы ИТ-систем. Для систем электронного документооборота критически важны стабильность и бесперебойность, а также безопасность и конфиденциальность, тем более для организаций госсектора. Когда решение протестировано и подтверждено в среде Astra Linux, заказчик получает готовую к эксплуатации связку и может быть уверен, что важный операционный процесс осуществляется оптимальным образом», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем в сфере образования — один из приоритетов деятельности ФГАНУ «ФИЦТО». Совместимость СЭДКП с Astra Linux — это не просто техническое достижение, а необходимый шаг для системы образовательных организаций Минпросвещения России, переходящих на импортозамещенное ПО. Обеспечивая такого рода совместимость, ФГАНУ «ФИЦТО», имеющий лицензии ФСТЭК и ФСБ России и включенный в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора, гарантирует конфиденциальность, целостность и доступность информации, обрабатываемой на наших мощностях», — сказал Александр Молотков, директор ФГАНУ «ФИЦТО».

По итогам совместных испытаний выдан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу СЭДКП на Astra Linux Special Edition 1.8.5. с уровнем защищенности «Базовый».



