«Россети» начали применять беспилотные авиасистемы для комплексной диагностики магистральных энерготранзитов в Сибири

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири начали использовать беспилотные авиационные системы (БАС) для обследования линий электропередачи в Забайкальском крае и на севере Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

В 2026 г. с помощью данного метода проверят пять энерготранзитов 220–500 кВ, трассы которых проходят в удаленных и труднодоступных районах. Это повысит качество диагностики ЛЭП и позволит принимать заблаговременные меры для предотвращения сбоев в работе.

Ранее сибирские энергетики использовали беспилотники только для осмотров линий электропередачи. Новые дроны российского производства могут садиться на провода под напряжением и проводить комплексную диагностику, включая лазерное сканирование и магнитную дефектоскопию, фото- и видеосъемку. Они способны преодолевать до 15 км. Также летательные аппараты оснащены тепловизорами для обследования контактных соединений опор.

Применение новых БАС позволит энергетикам выявлять скрытые дефекты без вывода сетей в ремонт и своевременно устранять повреждения, предотвращая технологические нарушения.