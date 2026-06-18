Решение «СберТеха» позволит бизнесу использовать искусственный интеллект для работы с большими данными

Российский разработчик ПО «СберТех» развивает функциональность своей СУБД Platform V Pangolin DB, внедряя возможности по использованию искусственного интеллекта (AI). Продукт получил расширение PGVector, позволяющее хранить и обрабатывать данные в векторном представлении, что является необходимым условием для работы генеративных моделей ИИ. Благодаря этому российские компании смогут на базе СУБД запускать семантический поиск, рекомендательные сервисы и собственных ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы видим растущий спрос бизнеса на инструменты, которые позволяют эффективно работать с данными, в том числе за счет возможностей ИИ. Теперь клиенты, использующие нашу СУБД, могут строить сервисы на базе искусственного интеллекта без привлечения дополнительных программных продуктов. Новая функциональность поможет компаниям ускорить внедрение ИИ-решений, повысить точность персонализированных рекомендаций, улучшить качество ответов интеллектуальных ассистентов и технической поддержки».

Расширение PGVector позволяет реализовать векторный поиск по большим объемам неструктурированной информации: текстам, изображениям, аудио и видео. Благодаря этому большие языковые модели могут находить релевантную информацию в базах данных и формировать ответы на запросы пользователей. «СберТех» не просто интегрировал эту технологию в свою СУБД, но и адаптировал работу расширения к корпоративным требованиям надежности, производительности и безопасности.

Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных (СУБД), полностью совместимая с PostgreSQL. Продукт содержит ряд важных доработок, которые позволяют использовать его в масштабах корпораций. 18 июня 2026 г. решение стало лауреатом премии CNews «Инновация года», победив в номинации «СУБД на базе PosgreSQL для ИИ-агентов».