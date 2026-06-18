R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представители R-Vision.

Документ подписан заместителем губернатора, директором Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павлом Ципориным и генеральным директором R-Vision Валерием Богдашовым.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области защиты информации при создании и внедрении технических решений, а также реализацию совместных мероприятий по обеспечению информационной безопасности цифровой инфраструктуры Югры.

Стороны планируют формировать предложения по применению российских цифровых решений, развитию образовательных проектов и импортозамещению в области защиты данных. Также предусмотрены взаимодействие с образовательными организациями, обмен практическим опытом, анализ архитектуры информационных систем автономного округа, подготовка рекомендаций по их защите, тестирование и пилотное внедрение решений в сфере защиты информации и мониторинга компьютерных инцидентов.

«Технологический суверенитет является одним из ключевых условий устойчивого развития региона в условиях цифровой трансформации. Сотрудничество государства и российских разработчиков позволяет создавать надежную основу для защиты цифровой инфраструктуры и внедрять современные подходы к противодействию киберугрозам. Уверен, что совместная работа с R-Vision позволит усилить безопасность государственных информационных систем и будет способствовать дальнейшему развитию отечественных технологий в Югре», — отметил Павел Ципорин.

«Кибербезопасность сегодня строится на объединении технологий, экспертизы и практического опыта. Наше многолетнее сотрудничество с Депинформтехнологий Югры подтверждает, что такой подход помогает выстраивать эффективные механизмы защиты цифровой инфраструктуры. Уверен, что реализация мероприятий, предусмотренных соглашением, станет следующим шагом в развитии этого взаимодействия и позволит усилить цифровую устойчивость региона», — сказал Валерий Богдашов.