Новый голос для бизнеса: Calltouch представил «ИИ Оператора»

Calltouch представил новый продукт — «ИИ Оператора», голосового ассистента для обработки звонков. На фоне новостей о развитии искусственного интеллекта подобный запуск выглядит закономерно: компании все чаще ищут способы справляться с растущим потоком обращений без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Для многих предпринимателей проблема знакома: клиент оставляет заявку вечером, звонит в выходной день или попадает на линию в момент высокой нагрузки. В результате часть обращений теряется ещё до того, как до них доберётся менеджер. По данным Calltouch, до 40% звонков могут приходиться на нерабочее время.

Новые голосовые ассистенты уже не похожи на привычные телефонные меню с просьбой «нажать цифру один». «ИИ Оператор» участвует практически во всей клиентской воронке: он может перезванивать по новым заявкам, проводить квалификацию и скоринг лидов по заданному чек-листу, реактивировать «спящую» базу, подтверждать заказы и записи, назначать встречи, информировать клиентов о статусе заявки, проводить опросы по качеству обслуживания и предлагать сопутствующие товары.

Если раньше менеджеры тратили значительную часть времени на повторяющиеся вопросы и первичный отбор обращений, то теперь могут сосредоточиться на переговорах и закрытии сделок. В Calltouch отмечают, что «ИИ Оператор» способен передавать в работу уже подготовленные обращения вместе с собранной информацией и историей взаимодействия. Благодаря интеграции с CRM результаты общения автоматически сохраняются в карточке клиента, что позволяет команде быстро включаться в работу без потери контекста.

Автоматизация телефонных коммуникаций постепенно становится частью повседневной работы компаний, особенно в сферах, где скорость ответа напрямую влияет на конверсию. Клиент, который получил ответ сразу, значительно реже уходит к конкурентам.



