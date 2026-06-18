На «ЦТС» завершилась сборка плат для российской ТВ-приставки

«ЦТС» произвел выпуск нового изделия – компактные платы G-Box S для ТВ-приставок. Объем первой партии составил 8 тыс. шт. Заказчик – IMAQLIQ, отечественный разработчик и производитель высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Прежде чем отправиться к заказчику, платы прошли полный производственный цикл: СМТ-монтаж, выводной монтаж, тестирование. Финишная сборка в корпус будет выполняться силами заказчика.

«Компактные платы G-Box S – изделие небольшое, но технически сложное. Работа с BGA-микросхемами требует особого внимания, так как качество пайки таких компонентов можно проверить только на рентген-контроле. Наш завод готов обеспечить самые высокие стандарты и максимальное качество подобной продукции», – сказал коммерческий директор «ЦТС» Егор Макеев.

«Выпуск плат IMAQLIQ G-Box S.100 на мощностях «ЦТС» – значимое событие для отрасли. Мы не просто получаем качественный компонент, а укрепляем цепочку отечественного производства», – сказал технический директор IMAQLIQ Андрей Барохо.

Линейка приемников цифрового телевидения IMAQLIQ G-Box S.100 представляет собой отечественное решение в области интерактивного телевидения для сетей IPTV и OTT. При разработке линейки были учтены требования широкого круга операторов связи. В зависимости от технических и функциональных требований заказчика, а также используемой операционной системы, устройства могут комплектоваться различными центральными процессорами, модулями WiFi и Bluetooth, а также иметь различный объем оперативной и встроенной памяти.

Во всех решениях предусмотрена интеграция операционных систем Linux и Android, а также реализованы программные интерфейсы (API) IMAQLIQ, что обеспечивает возможность бесшовного перехода с любых моделей телевизионных приставок данной разработки. Устройство проходит процедуру внесения в реестр российской промышленности и зарегистрировано в каталоге ГИСП.