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МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в Ростове-на-Дону.

18 июня в Северо-Кавказском филиале Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) состоялось открытие учебной лаборатории, созданной совместно с компанией «Код Безопасности» — стратегическим партнером МТУСИ. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Новая лаборатория предназначена для практической подготовки специалистов в области информационной безопасности по образовательным программам, реализуемым в СКФ МТУСИ.

Учебная аудитория оснащена 30 рабочими местами с предустановленными образами виртуальных машин, объединенными в локальную распределенную сеть. К инфраструктуре подключены флагманские программно-аппаратные комплексы компании «Код Безопасности», обеспечивающие комплексную защиту ИТ-инфраструктуры предприятий. В рамках образовательных программ, в том числе с участием экспертов компании, студенты смогут получить практические навыки работы с ведущими решениями вендора, включая межсетевой экран нового поколения NGFW «Континент 4», Secret Net Studio, vGate и другие продукты. Ежегодно на базе лаборатории планируется готовить более 100 специалистов в области информационной безопасности в рамках очной формы обучения и профессиональной подготовки. Кроме того, более 1 тыс. студентов, проходящих обучение по другим техническим направлениям, получат компетенции в области информационной безопасности в лаборатории.

Это уже вторая лаборатория, открытая МТУСИ совместно с компанией «Код Безопасности». Первая была создана в главном корпусе университета в Москве в октябре 2023 г.

Ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Дмитриевич Ерохин: «Наше многолетнее сотрудничество с компанией «Код Безопасности» является важным фактором подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационной безопасности. Студенты МТУСИ проходят практику в компании и успешно трудоустраиваются еще во время обучения. Благодаря открытию новой современной брендированной аудитории мы создаём совместную площадку для подготовки специалистов, которая поможет студентам успешно начать карьеру в сфере информационной безопасности не только в Москве, но и в Ростове-на-Дону».

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Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Леонидович Копытов: «Открытие специализированной лаборатории информационной безопасности на базе СКФ МТУСИ — важный шаг в развитии кадрового потенциала региона. Сегодня вопросы защиты информации приобретают стратегическое значение для государства, бизнеса и общества. Уверен, что современная материально-техническая база, тесное взаимодействие университета с ведущими отечественными разработчиками и практико-ориентированный подход к обучению позволят готовить востребованных специалистов, способных эффективно отвечать на современные вызовы в сфере кибербезопасности».

Генеральный директор компании «Код Безопасности» Андрей Викторович Голов: «Сегодня сфера информационной безопасности является одной из наиболее востребованных не только в нашей стране, но и во всем мире. В компанию «Код Безопасности» ежегодно приходят студенты и выпускники МТУСИ, которые связывают свое профессиональное будущее с нашей отраслью. Мы высоко ценим уровень подготовки выпускников университета и благодарим МТУСИ за многолетнее сотрудничество. Уверен, что новая учебная лаборатория, оснащённая решениями нашей компании, станет ещё одним важным этапом в подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли информационной безопасности».

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