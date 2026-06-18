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Цифровизация Внедрения
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МТС займется цифровизацией проектов иркутского застройщика «Инфрест Девелопмент»

МТС и «Инфрест Девелопмент» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации недвижимости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства МТС внедрит комплекс цифровых решений для поддержки полного жизненного цикла объектов недвижимости, реализуемых застройщиком «Инфрест Девелопмент» в Иркутске. Решения обеспечат единое цифровое управление инфраструктурой объектов, инженерными системами, безопасностью и сервисами для пользователей.

Внедрение цифровых решений МТС позволит повысить эффективность управления объектами партнера, сократить эксплуатационные издержки и обеспечить высокий уровень сервиса. Это отвечает стратегии развития «Инфрест Девелопмент», которая ориентирована на создание современных проектов жилой и коммерческой недвижимости, сочетая высокие стандарты строительства, инновационные технологии МТС и комплексный подход к созданию комфортной городской среды.

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«Мы рады стать технологическим партнером застройщика "Инфрест Девелопмент", создавая основу для эффективного управления объектами и высокого качества среды для будущих жителей и пользователей». Считаю, что нужно снизить эмоциональную форму. Сегодня конкурентное преимущество девелоперов формируется не только качеством строительства и набором технологических решений, но и уровнем цифровой зрелости и устойчивости проекта. МТС предлагает масштабируемую платформу, которая объединяет управление строительством, инженерной инфраструктурой, эксплуатацией и клиентскими сервисами в едином цифровом контуре. Мы рады стать технологическим партнером застройщика "Инфрест Девелопмент", создавая основу для эффективного управления объектами и высокого качества среды для будущих жителей и пользователей», — отметил Павел Федосов, руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС.

«Сегодня девелопмент выходит за рамки строительства квадратных метров. Ценность объекта все больше определяется качеством среды, уровнем сервиса и цифрового управления. Для нас цифровая инфраструктура — такой же фундаментальный элемент проекта, как архитектурные и инженерные решения. Сотрудничество с МТС мы рассматриваем как возможность получить ценный опыт в создании и развитии единой цифровой экосистемы. Самое важное в этой работе — обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности для наших резидентов», — отметил Роман Мацинский, акционер АО «Инфрест Девелопмент».

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